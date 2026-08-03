Festival heyecanı, kentin buluşma noktalarından biri olan 100. Yıl Kent Parkı’nda kurulacak özel etkinlik alanında gerçekleşecek. Türkiye’nin önde gelen seslerinin sahne alacağı dev konserlerin yanı sıra; II. Malatya Gastronomi ve Kültür Sokağı kapsamındaki lezzet atölyeleri, farklı disiplinlerden sergiler ve tiyatro oyunları festival boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

Her yaştan vatandaşın doyasıya eğlenebileceği tüm etkinlikler tamamen ücretsiz ve katılım sağlamak isteyen herkese açık olacak.

Sahne Takvimi: Gün Gün Festival Listesi

Tam dokuz gün boyunca her akşam farklı bir müzik rüzgarının eseceği konser programının detayları şöyle:

8 Ağustos Cumartesi: Arabesk müziğin sevilen ismi Hakan Altun açılışı yapıyor.

9 Ağustos Pazar: Pop müziğin hit şarkılarına imza atan Simge sahnede olacak.

10 Ağustos Pazartesi: Anadolu rock müziğin güçlü sesi Kıraç Malatyalılarla buluşacak.

11 Ağustos Salı: Fantezi ve arabesk müziğin popüler temsilcisi Serkan Kaya şarkılarını seslendirecek.

12 Ağustos Çarşamba: Pop müziğin sevilen yüzü Derya Uluğ dinleyicileriyle bir araya gelecek.

13 Ağustos Perşembe: Türkçe rap müziğin efsane ismi Ceza ritmi yükseltecek.

14 Ağustos Cuma: Pop kulvarının başarılı yorumcusu Oğuzhan Koç sahnede yerini alacak.

15 Ağustos Cumartesi: Son dönemin en çok dinlenen rap ve pop sanatçılarından Sefo müzikseverlerle buluşacak.

16 Ağustos Pazar: Festivalin görkemli kapanışını ise güçlü yorumuyla Ferhat Göçer gerçekleştirecek.