Malatya’nın Arapgir ilçesinde sivil toplum kuruluşları, Arapgir-Malatya karayolunun yapımı için Öğlelik mevkisin de ortak basın açıklaması gerçekleştirdi. Yetkili makamlardan alınan izinle düzenlenen açıklamada, uzun yıllardır tamamlanamayan 54 kilometrelik yolun duble yol standardına kavuşturulması ve bölgede yaşanan trafik kazalarının önüne geçilmesi istendi.

STK Temsilcileri ve Vatandaşlar Bir Arada

Eyleme Arapgir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İlker Özan, Arapgir Muhtarlar Derneği Başkanı Özgür Çataltaş, Arapgir Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Şafak, Arapgir Esnaf Odası Başkan Yardımcısı Hüseyin Sonat, Malatya’daki Arapgir Derneği Başkanı ve Arapgir Postası Gazetesi Sahibi Kâmuran Sezer’in yanı sıra çok sayıda şoför ve ilçe sakini katıldı.

Can ve Mal Kayıpları Önlensin

Toplantıda ilk konuşmayı yapan Arapgir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İlker Özan’ın ardından Özgür Çataltaş, Kâmuran Sezer ve vatandaşlardan Taşkın Gömüç söz alarak yolun bir an önce yapılması gerektiğini vurguladı. Konuşmalarda, söz konusu güzergahta sık sık kazaların meydana geldiği hatırlatılarak can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi için yolun acilen yatırım programına alınmasının zorunluluk haline geldiği dile getirildi.

Jandarma Geniş Güvenlik Önlemi Aldı

Basın açıklaması süresince İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı. Etkinlik boyunca yol kontrollü şekilde trafiğe kapatılırken, acil durum araçlarının geçişine aksamadan izin verildi. STK temsilcileri ve vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulunarak Arapgir’den yükselen talebin dikkate alınmasını ve çalışmaların bir an önce başlatılmasını istedi.