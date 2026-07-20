Malatya’nın tescilli lezzetleri ve tarımsal zenginlikleri uluslararası pazarda ilerlemeye devam ediyor. Arapgir ilçesinin simgesi haline gelen ve bölge ekonomisinin can damarlarından biri olan Mor Reyhan, dünya çapında yürütülen dev bir projenin odak noktası oldu. PECAT Projesi kapsamında pilot bölge ilan edilen Arapgir, Japonya’dan gelen uzman heyeti ve Fırat Kalkınma Ajansı temsilcilerini ağırladı. Mor Reyhanın tarladan sofraya uzanan serüvenini inceleyen konuk heyet, ürünün geleceğine ve küresel pazardaki potansiyeline tam not verdi.

KOZLUK VADİSİ’NDEN PAKETLEME TESİSİNE DETAYLI SAHA TARAMASI

Japonya’dan gelen 6 kişilik uzman heyet ile Fırat Kalkınma Ajansı yetkilileri, ilçedeki temaslarına Kozluk Vadisi ile başladı. Mor Reyhanın yetiştiği eşsiz coğrafi yapıyı ve üretim metotlarını yerinde gözlemleyen konuklar, bitkinin ekim ve bakım süreçleri hakkında teknik bilgi aldı.

Saha incelemelerinin ardından Arapgir Yöresel Ürünler Kurutma ve Paketleme Tesisi’ne geçen heyet; hasat edilen reyhanın kurutulması, işlenmesi ve hijyenik koşullarda paketlenmesi aşamalarını adım adım takip etti. Ürünün aroma yapısı ve işleme kalitesi Japon uzmanların büyük beğenisini topladı.

BAŞKAN CÖMERTOĞLU İLE MASADA KÜRESEL İŞ BİRLİĞİ

İnceleme programının son ayağında Japon heyet, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu’nu makamında ziyaret etti. Görüşmede; Arapgir’de sürdürülen kırsal kalkınma hamleleri, Mor Reyhanın bölgeye sağladığı ekonomik katma değer ve gelecekte hayata geçirilebilecek uluslararası iş birliği fırsatları masaya yatırıldı. PECAT Projesi çatısı altında gerçekleşen bu kritik temasların, Mor Reyhanın üretim standartlarını yükseltmesi, pazarlama ağını genişletmesi ve ürünün uluslararası pazarlarda çok daha güçlü bir konum elde etmesine öncülük etmesi hedefleniyor.

"MOR REYHANIMIZI DÜNYA MARKASI YAPMAYA KARARLIYIZ"

Arapgir’in marka değerini korumak ve üreticiyi desteklemek adına çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Arapgir Belediyesi yetkilileri ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada; Mor Reyhanın sürdürülebilir üretimini sağlamak, üreticilerin kazancını artırmak ve katma değeri yüksek yeni ürünler geliştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası ölçekteki tüm projelere güçlü destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.