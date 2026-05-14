Arapgir’de bilimsel üretimi teşvik etmek ve gençlerin araştırma kültürünü desteklemek amacıyla düzenlenen TÜBİTAK Bilim Fuarı, Samime Aydınlar Kültür Merkezi'nde kapılarını açtı. Kerem Aydınlar Fen Lisesi öğrencilerinin hazırladığı ve bilim dünyasına ışık tutan 19 farklı proje, protokol üyeleri ve vatandaşlardan tam not aldı.

GELECEĞİN BİLİM İNSANLARINDAN 19 FARKLI PROJE

Fuar kapsamında fizik, kimya, biyoloji, matematik ve yazılım gibi temel bilimlerin yanı sıra çevre ve sosyal bilimler alanlarında hazırlanan çalışmalar sergilendi. Öğrencilerin özellikle günlük hayatı kolaylaştıran teknolojik çözümleri ve çevre duyarlılığı temalı projeleri dikkat çekti.

PROTOKOLDEN TAM DESTEK

Fuarın açılışına Arapgir Kaymakamı Muhammet Kılıçaslan, Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ve ilçe protokolü katıldı. Projeleri tek tek inceleyen heyet, öğrencilerden araştırma yöntemleri ve teknik detaylar hakkında bilgi aldı.

BAŞKAN CÖMERTOĞLU "BİLİME YATIRIM GELECEĞE YATIRIMDIR"

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, gençlerin başarısını şu sözlerle kutladı: "Burada sergilenen her proje, emeğin ve sorgulayan bir zihnin ürünüdür. Gençlerimizin teknolojiye hâkim ve toplumsal sorunlara çözüm üreten bireyler olarak yetişmesi en büyük kazancımızdır. Arapgir Belediyesi olarak her zaman eğitimin ve bilimin yanındayız.