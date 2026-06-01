Yolunuz Malatya’nın tarihi ve doğasıyla ünlü Arapgir ilçesine düştüyse ya da internette yerel kurumları incelediyseniz mutlaka dikkatinizi çekmiştir: Arapgir Ali Özge Devlet Hastanesi. Özellikle internet kullanıcılarının ve ilçeyi ziyaret edenlerin merak edip arattığı bu isim, resmi bir bürokrattan ya da tarihi bir devlet büyüğünden çok daha farklı, tamamen yüreklere dokunan eski bir hikayeyi barındırıyor.

ALİ ÖZGE KİMDİR?

Hastaneye adını veren Ali Özge; henüz 19 yaşındayken elim bir trafik kazası sonucu hayattan kopan, ilçenin tanınmış hayırsever iş insanı Kadir Çağlayan’ın torunudur.

Arapgir’de sağlık hizmetleri geçmişte, 1950 ve 1967 yıllarında inşa edilmiş eski binalarda oldukça zor şartlar altında yürütülüyordu. İlçenin bu fiziki yetersizliğine çözüm bulmak ve zamansız kaybettiği torununun hatırasını memleketinde ölümsüzleştirmek isteyen iş insanı Kadir Çağlayan, yeni hastane binasının yapımını üstlendi. Temeli 2011 yılında atılan ve yataklı servislerin yer aldığı modern bina 2013 yılında tamamlandı. Daha sonra Sağlık Bakanlığının 2022'de tamamladığı idari birimler binasıyla birleşen Arapgir Ali Özge Devlet Hastanesi, tam donanımlı bir komplekse dönüştü.

ÇEVRE İLÇELERE DE HİZMET VERİYOR

Bugün 25 yatak kapasitesiyle çalışan hastane; Dahiliye, Çocuk, Aile Hekimliği, 6 yataklı palyatif bakım, yoğun bakım ve 5 cihazlık diyaliz merkezi ile adeta bir bölge hastanesi gibi bölgeye yön veriyor. Coğrafi konumu sebebiyle sadece Arapgir’e değil; Malatya'nın Arguvan, Elazığ'ın Keban ve Ağın, Erzincan'ın Kemaliye ile Sivas'ın Divriği ilçelerine de hizmet veren hastane, yaz aylarında nüfusu 35 binleri bulan bir kitleye hitap ediyor. Zamanında yaşanan büyük bir aile acısının, memleket sevdasıyla birleşerek dev bir hayra dönüşmesinin simgesi olan bu kurum, gencecik yaşta vefat eden Ali Özge’nin adını şifa bulan binlerce insanın dualarında yaşatmaya devam ediyor.