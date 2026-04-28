Malatya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YIKOB), Arapgir ilçesi Köseoğlu Mahallesi’nin derslik ihtiyacını karşılamak amacıyla düğmeye bastı. "Ahmet Zeyneloğlu" ismini taşıyacak olan 8 derslikli ortaokul yapım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesi gereğince açık ihale usulü ile ihale edilecek. Bölgedeki öğrencilere modern bir eğitim ortamı sunmayı hedefleyen proje, yerel eğitim kalitesini artırmada kritik rol oynayacak.

İHALE DETAYLARI VE BAŞVURU SÜRECİ

Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden gerçekleştirilecek olan ihale için teklif verme süreci başlıyor. İşte ihaleye dair öne çıkan teknik detaylar:

İhale Tarihi ve Saati: 21 Mayıs 2026 – 10.30

İşin Süresi: Yer tesliminden itibaren 400 takvim günü.

Yöntem: Teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak ve anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi imzalanacak.

Sadece yerli isteklilerin katılımına açık olan ihalede, benzer iş olarak B/III grubu işler kabul edilecek. Ayrıca inşaat mühendisliği ve mimarlık bölümleri benzer işe denk sayılacak teknik yetkinlikler arasında yer alıyor.

400 GÜNDE TAMAMLANACAK

Sözleşmenin imzalanmasının ardından 10 gün içinde yer teslimi yapılarak inşaat çalışmalarına başlanması planlanıyor. Projenin takvimine göre, okulun yaklaşık 13 ay (400 gün) içerisinde tamamlanarak Arapgir halkının ve öğrencilerin hizmetine sunulması hedefleniyor. Sınır değer katsayısının (N) 1 olarak belirlendiği ihalede, sınır değerin altında kalan teklifler doğrudan elenecek.

Bu yeni eğitim yatırımıyla birlikte Arapgir, fiziksel kapasitesi artırılmış ve modern donatılarla zenginleştirilmiş yeni bir ortaokula kavuşmuş olacak.