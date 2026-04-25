Arapgir ilçesinde belediyecilik hizmetlerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulunan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, ilçenin resmi nüfusunun gerçeği yansıtmadığını belirterek özellikle yaz aylarında ciddi bir hizmet yüküyle karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.



Cömertoğlu, ilçenin nüfus yapısına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:



“Büyükşehir Yasası'ndan da önce ben 2009'dan bu yana aynı nüfusta tutan bir belediyeyim. Artı nüfusu kaydetmeyen bir belediyeyim. Şu an bu konuda Türkiye'de en başarılı kırsal yöneticisi seçilse, araştırılsa ben çıkarım. Arapgir Belediyesi çıkar. Ama bütün bunlara rağmen niteliği arıyoruz biz. Nitelikli yapıyı orada tutmanın, niteliği orada öne çıkarmanın, markalaşmanın derdindeyiz. Ortaya koyduğumuz felsefe ve icraat aslında Arapgir’de çok ciddi bir varlık ve tutunma geliştirdi. İnsanlar buraya sadece yaşamaya değil, bağlı kalmaya devam ediyor.”



DOĞALGAZ SORUNU ORTADAN KALKTI



İlçenin en önemli sorunlarından biri olan doğalgaz konusunda önemli bir mesafe kat ettiklerini belirten Cömertoğlu,

“Bizim en büyük sorunumuz doğalgazdı. Yıllarca bunun mücadelesini verdik. Şu anda merkezde 3 bin aboneye kadar ulaştırdık ve bu anlamda ciddi bir rahatlama sağladık. Bu bile tek başına yaşam kalitesini değiştiren bir unsur oldu”

şeklinde konuştu.



Arapgir’de yaşayan ancak nüfus kaydı başka ilçelerde olan vatandaşların oluşturduğu yükün altını çizen Cömertoğlu,

“Yaklaşık 3 binin üzerinde böyle bir nüfus var 12 ay yaşayan. Bunun yanında 8 ay boyunca 20 bin ile 40 bin arasında değişen bir gurbetçi nüfusumuz var. Normal şartlarda bu sayı 50-60 bine kadar çıkıyor. Özellikle haziran ile eylül ayı arasında 60 bin civarında bir nüfus Arapgir’de bulunuyor. Ortalama olarak 40 bin kişi burada zaman geçiriyor. Ama bu insanların hiçbirinin nüfusunu alamıyoruz. Nüfus başka yerde ama hizmeti biz veriyoruz”

ifadelerine yer verdi.



“BU DÜNYA NORMLARINA AYKIRI”



Çöp toplama verilerinin gerçek nüfusu açıkça ortaya koyduğunu belirten Cömertoğlu,

“Temmuz ayında günlük aldığımız çöp miktarı 100 ton ile 120 ton arasında değişiyor. Şimdi bakın, 8 bin, 10 bin, 11 bin ya da 12 bin nüfuslu bir yerde günlük çöp miktarı 10 tonun üzerine çıkamaz. Bu dünya normlarına aykırı. Bu ne demek? Bu aslında gerçek nüfusun çok daha yüksek olduğu anlamına geliyor. Bu tüketim demek, bu hareketlilik demek, bu orada yaşayan insanların varlığı demek.”

diye konuştu.



Arapgir Belediyesi’nin temizlik hizmetlerinde Türkiye’ye örnek uygulamalara imza attığını kaydeden Cömertoğlu,

“Büyükşehir Yasası'ndan sonra Türkiye'de ilk mezra düzeyinde çöp konteynerini tam olarak indiren belediyeyim. Altını çiziyorum, köy değil mezra düzeyinde. O günden bugüne de hiç elimizi çekmeden bu hizmeti sürdüren bir belediyeyiz. Sahamızda 6 bin çöp konteyneri var ve bu sistem kesintisiz şekilde çalışıyor”

dedi.



“KARŞILIĞI YOK AMA YAPILMASI GEREKİYOR”



Bu hizmetlerin ciddi maliyetler oluşturduğunu ancak belediyeye doğrudan bir gelir sağlamadığını vurgulayan Cömertoğlu,

“Belediyeler çöpten para almıyor. Çöp gelirleri su faturalarıyla birlikte MASKİ’ye gidiyor ama oradan bize dönen herhangi bir kaynak yok. Buna rağmen 8 araç ve 40 daimi personelle gece gündüz çalışıyoruz. Bu işin karşılığı yok ama yapılması gerekiyor. Eğer siz bu hizmeti azaltırsanız şehir kirlenir, yaşam kalitesi düşer. Biz bunu göze alamıyoruz”

ifadelerini kullandı.



Altyapı çalışmalarına da değinen Cömertoğlu, Arapgir’de büyük bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini söyleyerek,

“Merkezde su ve kanalizasyon sisteminin yüzde 100’ünü değiştirdik. Eskiye dair hiçbir şey kalmadı. Üstyapı tamamen yenilendi. 160 kilometrelik bir alanda yeniden çalışma yaptık. Bu da ciddi bir maliyet ve organizasyon gerektiriyor. Merkezdeki 21 mahallenin iki ucu 32 kilometre. Yani çok geniş ve dağınık bir yerleşim alanından bahsediyoruz. Küçük bir bütçeyle neredeyse bir il belediyesi kadar geniş bir alana hizmet veriyoruz. Buna rağmen hiçbir noktada hizmeti aksatmıyoruz. Çevre temizliği konusunda en iyi belediyelerden biriyiz. Ama ‘en iyisiyim’ gibi bir iddiam yok. Biz işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. İnsanlar kirletiyor biz temizliyoruz, ‘neden kirletiyorsunuz’ demiyoruz. Farkındalık da zamanla artıyor. Bugün yaylaya da gitseniz, dere kenarına da gitseniz çöp konteyneri var ve bu çöpler düzenli olarak toplanıyor. 2009’da göreve geldiğimizde 125 varil vardı, bugün ise modern sistemlerle, vakumlu araçlarla her noktaya hizmet götürüyoruz”

açıklamasında bulundu.