Teknoloji uzmanları, şarj işlemi tamamlandıktan sonra prizde takılı bırakılan adaptörlerin yarattığı tehlikeler konusunda uyarılarda bulundu. Akıllı telefon kullanıcıları arasında oldukça yaygın olan bu alışkanlığın, donanım ömrünü kısalttığı ve çeşitli riskleri beraberinde getirdiği bildirildi. Verilere göre, telefona bağlı olmasa dahi prizde kalan adaptörler elektriksel stres altında kalmaya devam ediyor.

SÜREKLİ ISI ARTIŞI CİHAZIN ÖMRÜNÜ TÜKETİYOR

Elektronik cihazların yıpranmasındaki temel faktörlerden olan ısı, prizde takılı bırakılan adaptörlerde düşük seviyeli ancak sürekli bir artış gösteriyor. Meydana gelen bu ısınma, donanım içindeki kimyasal süreçleri hızlandırarak şarj aletinin kullanım ömrünü daraltıyor. Sürekli elektrik akımına maruz kalan cihazlarda zamanla şarj kesintileri, performans kayıpları ve verimlilik sorunları ortaya çıkıyor. Özellikle onarılamaz yapıdaki yüksek maliyetli orijinal hızlı şarj adaptörlerinin arızalanması, tüketiciler için ek bir ekonomik yük anlamına geliyor.

YAN SANAYİ ÜRÜNLERDE YANGIN TEHLİKESİ

Uzmanlar, orijinal olmayan ve sertifikasız yan sanayi ürünlerinin kullanımına da dikkati çekiyor. Bu tip kalitesiz cihazların sürekli prizde tutulmasının; aşırı ısınma, kısa devre ve yangın gibi çok daha ciddi hayati tehlikelere yol açabileceği uyarısında bulunuluyor.

FİZİKSEL HASAR RİSKİ VE AKILLI PRİZ ÇÖZÜMÜ

Elektriksel sorunların yanı sıra, cihazların sürekli prizde takılı kalması bazı fiziksel riskleri de barındırıyor. Prizden dışa doğru çıkıntı yapan adaptörlerin çarpma veya darbe alması sonucu hem şarj aletinin hem de duvar prizinin zarar görebileceği ve ev içi kazalara zemin hazırlayabileceği ifade ediliyor.

Şarj cihazını sürekli söküp takmak istemeyen kullanıcılar için ise alternatif bir teknolojik çözüm öneriliyor. Uzmanlar, elektrik akışının adaptöre dokunulmadan kesilmesine olanak tanıyan "akıllı priz" sistemlerinin kullanılabileceğini, bu sayede cihaz üzerindeki gereksiz elektriksel yükün ortadan kaldırılabileceğini belirtiyor.