Türkiye genelinde hayvan pazarları yavaş yavaş kurulurken, besiciler de aylar süren emeklerinin karşılığını almak için kurbanlıklarını görücüye çıkardı. Canlı ağırlık, cins ve kurbanlık vasfı taşıdığını gösteren "kapak atma" kriterlerine göre şekillenen piyasada, bu yılın güncel etiketleri netleşti. Dini vecibelerini eksiksiz yerine getirmek ve bütçesine en uygun seçeneği bulmak isteyen alıcılar ise şimdiden hesap kitap yapmaya koyuldu. Her bütçeye hitap eden küçükbaş hayvanlardan, pazarın gözdesi iri tosunlara kadar uzanan kurbanlık fiyatlarına dair en çok aranan detaylar ve uzmanların son dakika uyarıları haberimizin devamında.

2026 BÜYÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR, DANA VE TOSUN KAÇ TL?

Büyükbaş kurbanlık piyasasında bu yıl fiyatlar, hayvanın kilosu ve fiziksel özelliklerine göre şekilleniyor. Kurban ibadeti için gerekli şartları eksiksiz taşıyan tosun ve danalar için besiciler ortalama 165 bin TL ile 325 bin TL arasında bir bedel talep ediyor. Pazarın en dikkat çeken, 800-850 kilogram bandındaki gösterişli tosunlarının fiyatı 325 bin TL sınırlarına dayanıyor. Vatandaşların bütçe açısından daha çok tercih ettiği 500-550 kilogram ağırlığındaki danalar ise pazarda ortalama 190 bin TL civarında alıcı buluyor.

DÜVE VE KISIR İNEK FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Hayvan pazarlarında tosun ve danalara alternatif arayan vatandaşlar için düve ve inekler de bütçe dostu seçenekler olarak öne çıkıyor. 2026 yılı piyasa verilerine göre, kurbanlık düve fiyatları genel hatlarıyla 120 bin TL ile 145 bin TL arasında değişiyor. Üretim vasfını yitirmiş kısır ineklerin kurbanlık fiyat etiketi ise ortalama 140 bin TL ile 150 bin TL aralığında seyrediyor.

2026 KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR, KOYUN VE KEÇİ KAÇ TL?

Büyükbaş hayvanlara kıyasla daha uygun fiyatlı olan ve tek kişilik bütçelere hitap eden küçükbaş kurbanlıklar, her bayram olduğu gibi bu yıl da pazarlarda yoğun ilgi görüyor. 2026 yılı için küçükbaş kurbanlık fiyatları ortalama 17 bin TL'den başlıyor. Hayvanın cinsi, kilosu ve gösterişine bağlı olarak bu rakam 23 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

UZMANLARDAN KURBANLIK ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLERE DAİR KRİTİK UYARI

Sektör temsilcileri ve deneyimli besiciler, kurban ibadetini yerine getirecek vatandaşlara zamanlama konusunda çok önemli uyarılarda bulunuyor. Bayram günü yaklaştıkça çadırlardaki kurbanlıklara olan talebin zirve yapacağını vurgulayan uzmanlar, bu durumun fiyatlarda sınırlı da olsa yukarı yönlü bir hareketlenme yaratabileceğini belirtiyor. Vatandaşların sürpriz fiyat artışlarından etkilenmemesi ve içlerine sinen kurbanlığı rahatça seçebilmesi için alışverişlerini son haftalara bırakmaması önemle tavsiye ediliyor.