Cumhurbaşkanı, vatandaşların konutlarına zorlanmadan kavuşacağını belirterek, ödemelerin anahtar tesliminden 2 yıl sonra başlayacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya ile birlikte 11 ilde inşa edilen 455 bin afet konutunun altyapı dahil maliyetinin yüzde 65’inin devlet tarafından karşılandığını ifade ederek, kalan tutarın ise faizsiz ve 18 yıl boyunca sabit taksitlerle ödenebileceğini söyledi.



3+1 konutlar için aylık taksit tutarının 8 bin 750 lira olacağını belirten Erdoğan, isteyen vatandaşların konutları peşin de alabileceğini, peşin ödemelerde ise neredeyse dörtte bir fiyatına, 484 bin liraya ev sahibi olabileceklerini kaydetti.



Köy evlerinde de benzer bir uygulama yapılacağını aktaran Cumhurbaşkanı, maliyetten yüzde 50 indirim yapılacağını ve aylık taksitlerin 8 bin 100 lira olacağını söyledi. Peşin almak isteyenler ise 448 bin lira karşılığında evlerini teslim alabilecek.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı ödeme planının detaylarını hatırlatarak, “Afet konutlarında ödemeler 2 yıl sonra başlayacak. Faizsiz ve 18 yıl boyunca sabit fiyatla olacak” ifadelerini kullandı. Bu ödeme planıyla depremden etkilenen vatandaşların ekonomik olarak zorlanmadan ev sahibi olması hedefleniyor.