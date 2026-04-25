Malatya'nın kalbi Çavuşoğlu Mahallesi'nde kentsel dönüşüm rüzgarı esiyor. Bir yanda modern mimariye sahip, konforlu yeni binalar hızla yükselirken, diğer yanda ise yılların yorgunluğunu taşıyan, yıkılmaya yüz tutmuş eski kerpiç evler ayakta kalmaya çalışıyor. Bu tezat görüntü, hem estetik açıdan hem de can güvenliği bakımından mahalle sakinlerini tedirgin ediyor.

ESKİ EVLER GÜVEN VERMİYOR

Mahallede yapılan yeni konut yatırımları sevindirici olsa da, aralarda kalan eski ve metruk binaların durumu korkutuyor. Çoğu terk edilmiş, sıvaları dökülmüş, çatıları çökmüş bu yapılar, yangın riski taşıyor, madde bağımlılarının meskeni haline geliyor ve çevreye kirlilik yayıyor.

YIKIM MI, RESTORASYON MU?

Metruk binaların akıbeti ise belirsizliğini koruyor. Bu binaların yıkılarak yerine park, yeşil alan veya modern yapılar inşa edilip edilmeyeceği ise merak konusu oldu.