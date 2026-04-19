Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan tadilat çalışmaları kapsamında söz konusu alanın asfalt şantiyesi olarak yeniden düzenleniyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölge, belediyenin yol yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin merkezi haline gelecek.

Yetkililerden edinilen bilgilere göre, Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nın ofisleri de bu alana taşınacak. Böylece daire başkanlığı, faaliyetlerini şehir merkezine daha yakın ve lojistik açıdan daha uygun bir noktada sürdürecek.

Uzun yıllar boyunca farklı amaçlarla kullanılan alanın yeni işleviyle birlikte, özellikle yol bakım ve altyapı hizmetlerinde daha etkin bir planlama yapılması amaçlanıyor.

Tadilat çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanması ve alanın tamamen yeni işleviyle hizmete açılması bekleniyor.