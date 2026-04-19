Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında 2025 yılı faaliyet raporu paylaşıldı. Raporda, belediyeye bağlı önemli iktisadi teşebbüslerden biri olan Esenlik A.Ş.’nin yıl boyunca gösterdiği ekonomik performans dikkat çekti. 35 yıllık geçmişiyle öne çıkan şirket, yıl boyunca milyonlarca liralık ciroya imza attı.

2025 YILI BOYUNCA DALGALI AMA GÜÇLÜ YÜKSELİŞ

Açıklanan verilere göre Esenlik A.Ş.’nin market ciroları yıl içerisinde önemli seviyelere ulaştı:

Ocak: 195 milyon 862 bin 4,99 TL

Mart: 276 milyon 672 bin 163,64 TL

Haziran: 251 milyon 283 bin 45,51 TL

Eylül: 254 milyon 573 bin 183,08 TL

Aralık: 291 milyon 656 bin 272,70 TL

Yılın en yüksek cirosu Aralık ayında gerçekleşirken, şirket özellikle yılın son çeyreğinde güçlü bir yükseliş trendi yakaladı.

PERSONEL SAYISINDA KADEMELİ DÜŞÜŞ

Esenlik A.Ş.’nin personel yapısında ise yıl boyunca dikkat çeken bir değişim yaşandı. Daimi personel sayısında kademeli bir düşüş gözlenirken, dönemsel olarak part-time istihdamda artışlar yaşandı.

Ocak: 527 daimi personel

Mart: 518 daimi + 28 part-time

Haziran: 510 daimi + 12 part-time

Eylül: 468 daimi + 25 part-time

Aralık: 465 daimi + 53 part-time