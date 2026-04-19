Dünya genelinde "Siyah Altın" olarak adlandırılan petrol rezervleri, ülkelerin hem ekonomik hem de askeri gücünü belirlemeye devam ediyor. 2026 yılı itibarıyla yayımlanan güncel veriler, Türkiye’nin enerji bağımsızlığı yolundaki hamlelerinin meyvesini verdiğini gösteriyor.

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA? İŞTE O KRİTİK EŞİK!

Yerli ve milli imkanlarla gerçekleştirilen sondaj çalışmaları, Türkiye'yi petrol rezervi sıralamasında 49. basamağa taşıdı. Toplam 366 milyon varillik kanıtlanmış rezerviyle Türkiye, sadece bir enerji tüketicisi değil, aynı zamanda stratejik bir rezerv sahibi konumuna geldi.

İŞTE TÜRKİYE'NİN GERİDE BIRAKTIĞI O "DEVLER"

En büyük sürpriz ise Türkiye'nin alt ettiği ülkeler listesinde yaşandı. İşte Türkiye'nin rezerv miktarıyla saf dışı bıraktığı bazı küresel güçler:

Fransa: 61 Milyon 719 Bin Varil (71. Sıra)

61 Milyon 719 Bin Varil (71. Sıra) Almanya: 115 Milyon 200 Bin Varil (64. Sıra)

115 Milyon 200 Bin Varil (64. Sıra) Japonya: 44 Milyon 115 Bin Varil (72. Sıra)

44 Milyon 115 Bin Varil (72. Sıra) İspanya: 150 Milyon Varil (59. Sıra)

150 Milyon Varil (59. Sıra) Hollanda: 137 Milyon 747 Bin Varil (62. Sıra)

Dünyanın Enerji Devleri: İlk 5'te Kim Var?

Türkiye yükselişini sürdürürken, listenin zirvesindeki ülkeler devasa rezervleriyle yerlerini koruyor. İşte 2026 raporuna göre dünyanın en büyük 5 petrol gücü:

VENEZUELA: 303 Milyar 806 Milyon Varil SUUDİ ARABİSTAN: 258 Milyar 600 Milyon Varil İRAN: 208 Milyar 600 Milyon Varil KANADA: 170 Milyar 300 Milyon Varil IRAK: 145 Milyar 19 Milyon Varil

EKONOMİ VE JEOPOLİTİK İÇİN YENİ DÖNEM

Uzmanlar, Türkiye'nin 49. sıraya yükselmesinin cari açık üzerinde doğrudan pozitif etkisi olacağını öngörüyor. Özellikle Gabar Dağı'ndaki günlük üretim kapasitesinin artması ve yeni sahaların keşfiyle birlikte, Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda listede daha da yukarılara tırmanması bekleniyor.

