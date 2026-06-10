MasterChef Osimhen'in aşçısı kim, Olabiyi Lawal kimdir, Mehmet Şef neden koltuğundan fırladı ve yeni sezon ne zaman başlıyor gibi sorular arama motorlarında zirveye yerleşti. İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Gastronomi dünyasının en çok izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye, yeni sezon elemeleriyle ekranlara fırtına gibi dönüyor. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın efsanevi jüri üçlüsüyle izleyici karşısına çıkacak olan programda, bu kez futbol ve yemek dünyası beklenmedik bir şekilde bir araya geldi. Acun Ilıcalı tarafından paylaşılan ilk tanıtım videosu kısa sürede milyonlarca kez izlendi. Fragmanda sahneye çıkan iddialı bir yarışmacının açıkladığı sır, stüdyoda adeta deprem etkisi yarattı. Dünyanın konuştuğu yıldız futbolcu Victor Osimhen ile doğrudan bağlantısı olan bu yarışmacı, özellikle Mehmet Yalçınkaya'yı yerinden zıplattı. Peki, MasterChef Türkiye yeni sezonunda neler yaşandı ve bu sürpriz isim jüriden nasıl bir tepki aldı?

MASTERCHEF OSİMHEN'İN AŞÇISI OLABİYİ LAWAL KİMDİR?

Elemelere katılarak mutfaktaki hünerlerini sergilemek isteyen Olabiyi Lawal, jüri üyelerinin karşısına geçtiğinde kimsenin beklemediği o itirafta bulundu. MasterChef Türkiye podyumunda boy gösteren Lawal, dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen'in kişisel aşçısı olduğunu söyledi. Bu açıklama, stüdyoda kısa süreli bir sessizliğin ardından büyük bir şaşkınlığa dönüştü. Yarışmacı, sadece yaptığı yemekle değil, hizmet verdiği dünyaca ünlü isimle de tüm dikkatleri bir anda üzerine çekti.

MEHMET ŞEF NEDEN KOLTUĞUNDAN FIRLADI?

Disiplini, kuralcı yapısı ve sert tavırlarıyla tanınan ünlü jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya, Olabiyi Lawal'ın Victor Osimhen detayı karşısında sakinliğini koruyamadı. Yıldız futbolcunun ismini duyar duymaz büyük bir heyecanla koltuğundan fırlayan Mehmet Şef, hızla yarışmacının yanına koştu. Şefin ağzından dökülen "Osimhen'in yemeklerini sen mi yapıyorsun? Sarıl bana!" sözleri, yeni sezon fragmanına damgasını vurdu. Yalçınkaya'nın yarışmacıya sıkı sıkıya sarıldığı o anlar, MasterChef tarihinin en renkli ve eğlenceli olaylarından biri olarak kayıtlara geçti.

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Acun Ilıcalı'nın resmi hesaplarından duyurduğu ve anında sosyal medyanın zirvesine oturan bu renkli görüntüler, izleyicinin heyecanını daha da artırdı. Victor Osimhen'in aşçısı sürpriziyle sezona iddialı bir giriş yapan MasterChef Türkiye, 13 Haziran Cumartesi günü ekran macerasına kaldığı yerden devam edecek. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın zorlu değerlendirmeleriyle ana kadro yarışının start alacağı bu ilk bölüm, şimdiden milyonları ekran başına kilitleyecek gibi duruyor.