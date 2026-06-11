Depremin ardından Malatya'nın kalbi olarak inşa edilen Yeni Çarşı projesinde dükkanların teslimat süreçleri devam ederken merkezin estetik yapısını korumak için sıkı kurallar devreye alınıyor. Çarşı merkezindeki mimari disiplinin ve görsel kalitenin korunması amacıyla belediyeler, Kent Estetik Kurulu kararlarının uygulanmasında tavizsiz bir duruş sergileyecek. Şehrin yeni simgesi olan bu alanda estetik dışı hiçbir görüntüye müsaade edilmeyecek.

DIŞ CEPHE TASARIMLARINDA ORTAK STANDARTLAR ZORUNLU KILINACAK

Yeni Çarşı'da ticaretin başlamasıyla birlikte görsel kirliliğin önüne geçilmesi hedefi ön plana çıktı. Bu kapsamda, özellikle dükkan tabelaları başta olmak üzere tüm dış cephe tasarımlarında ortak standartlar zorunlu kılınacak. Yetkililerden alınan bilgilere göre, Kent Estetik Kurulu kararlarına tüm esnafın istisnasız ve tavizsiz uyması yasal bir zorunluluk olacak. Belediyelerin denetim mekanizmalarını sıkı tutacağı bu süreçte, tabela standartlarından cephe düzenlemelerine kadar hiçbir adım şahsi tercihlere göre şekillenemeyecek.

Estetik dönüşümün bir diğer önemli ayağını ise geçici prefabrik yapıların temizlenmesi oluşturuyor. Çarşı genelindeki çevre düzenleme planı kapsamında şu adımlar atılacak:

İnönü Caddesi üzerinde, Kuyumcular Çarşısı’nın hemen yan tarafında bulunan ve şu an Emlak Konut Ofisi olarak hizmet veren prefabrik yapı kaldırılacak.

Yeni Camii’nin önünde yer alan ve Gedaş tarafından kullanılan prefabrik yapı başka bir noktaya taşınacak.

Prefabriklerin boşalttığı bu alanlarda eş zamanlı olarak geniş kapsamlı peyzaj ve yeşil alan düzenleme çalışmaları başlatılacak.

Yaz döneminde restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi Yeni Camii’nin de ibadete ve ziyarete açılmasıyla birlikte, etrafındaki alanlar tamamen birleştirilecek.