6 Haziran 2026 Cumartesi günü Malatya Kuyumcular Odası canlı piyasa ekranına yansıyan en güncel alış ve satış fiyatlarını sizler için derledik. İşte düğün yapacakları, borcu olanları ve yatırımcıları yakından ilgilendiren Malatya'daki altın fiyatları:

Malatya Gram ve Bilezik Fiyatları (6 Haziran 2026)

Malatya kuyumcularında işlem gören saf altın ve bilezik fiyatlarında makas aralığı dikkat çekiyor:

24 Ayar Altın (Gram Altın): Alış 6.410 ₺ | Satış 6.610 ₺

22 Ayar Bilezik: Alış 5.880 ₺ | Satış 6.300 ₺

14 Ayar Altın: Alış 3.620 ₺ (Satış fiyatı değişkenlik göstermektedir)

Malatya Kuyumcular Odası Gösterge Fiyatı (MKO-A): 6.497,54 ₺

Malatya Çeyrek, Yarım ve Tam Altın Fiyatları

Yatırım amacıyla en çok tercih edilen sarrafiye altın ürünlerinde Malatya piyasasındaki son durum şöyle:

Çeyrek Altın: Alış 10.340 ₺ | Satış 10.790 ₺

Yarım Altın: Alış 20.680 ₺ | Satış 21.580 ₺

Liralık Altın (Tam Altın): Alış 41.360 ₺ | Satış 43.160 ₺

Ata Lira: Alış 42.540 ₺ | Satış 44.390 ₺

Cumhuriyet 2.5 Altın: Alış 103.400 ₺ | Satış 107.900 ₺

Ons Altın Ne Kadar Oldu?

Malatya piyasasındaki bu sert yükselişin arkasında dünya genelindeki ons altın rallisi yatıyor. Canlı verilere göre Ons Altın 4.329,75 Dolar seviyesinden işlem görerek tüm zamanların en yüksek seviyelerinde seyrediyor. Uzmanlar, küresel ekonomik gelişmeler ve enflasyonist baskıların altını güvenli liman olarak öne çıkarmaya devam ettiğini belirtiyor.