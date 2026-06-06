Ayrıca Malatya ve Artvin’de tarımsal üretimi doğrudan etkileyecek dev projelerin startı verilirken, bölgesel kalkınma idarelerinin de görev süreleri uzatıldı. İşte Türkiye gündemine oturan Resmi Gazete kararlarının tüm detayları:

TOKİ SOSYAL KONUT İÇİN 4 İLDE DÜĞMEYE BASTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), ihtiyaç duyulan yeni sosyal konut projelerini hızla hayata geçirmek amacıyla 4 ilde kritik taşınmazları acele kamulaştırma kapsamına aldı. Konut projelerinin yükseleceği o bölgeler şunlar:

Sivas: Doğanşar İlçesi, Cinci Mahallesi’ndeki bazı taşınmazlar,

Şırnak: Merkez İlçe, İsmetpaşa Mahallesi’ndeki bazı taşınmazlar,

Rize: Çayeli İlçesi, Adalar Mahallesi’ndeki bazı taşınmazlar,

Ordu: Altınordu İlçesi, Karacaömer ve Öceli mahallelerindeki bazı taşınmazlar sosyal konut yapımı için TOKİ tarafından acele kamulaştırılacak.

DEMİRYOLU VE DEV ENERJİ HATLARINA ALAN AÇILIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından yürütülen mega projelerin takvime uygun tamamlanması için de kamulaştırma kararları peş peşe geldi:

Aksaray, Niğde ve Mersin Hattına Kamulaştırma: İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayacak dev proje olan Aksaray-Ulukışla-Yenice Kesimi Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı Projesi'nin (3. Kısım) belirlenen sürede bitirilmesi amacıyla, güzergah üzerindeki ihtiyaç duyulan taşınmazlar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

Kırklareli (Vize) Rüzgar Enerjisi Hattı: 400 kV Balkaya RES YEKA-Vize Havza Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında Kırklareli bölgesindeki bazı taşınmazlar TEİAŞ tarafından kamulaştırılacak.

Sinop - Kastamonu Enerji Koridoru: Bölgenin enerji altyapısını güçlendirecek olan 380 kV Sinop-Kastamonu Enerji İletim Hattı Projesi için belirlenen taşınmazlarda acele kamulaştırma yapılacak.

MALATYA VE ARTVİN’DE DEV TARIM HAMLESİ

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın taşra altyapısını güçlendirme projeleri kapsamında iki ilde çok kritik bir adım atıldı:

Malatya (Akçadağ): Akçadağ ilçesinde belirlenen yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri yapılması kararlaştırıldı. Bu hamleyle parçalanmış tarım arazileri birleştirilerek verimlilik maksimuma çıkarılacak.

Artvin (Borçka): Borçka ilçesinde de tarımsal altyapıyı modernize etmek adına arazi toplulaştırma çalışmaları başlatıldı.

BÖLGE KALKINMA İDARELERİNE (DAP, DOKAP, KOP) 5 YILLIK VİZE

Bölgesel ekonomileri büyüten ve yerel projelere dev bütçeler aktaran üç büyük kalkınma idaresinin görev süreleri 8/6/2031 tarihine kadar uzatıldı. Bu kapsamda;

DAP (Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı),

DOKAP (Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı),

KOP (Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı) 2031 yılına kadar bölge yatırımlarına yön vermeye devam edecek.

DOĞAL SİT ALANLARI VE ÜNİVERSİTE KARARLARI

Doğa Koruma Altında: Artvin Borçka’daki Camili Yöresi Potansiyel Doğal Sit Alanı "Kesin Korunacak Hassas Alan" ilan edilirken, Erzincan’daki meşhur Girlevik Şelalesi Doğal Sit Alanı’nın sınırları güncellendi.

Amasya’da Fakülte Değişimi: Amasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi kapatılarak yerine İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi kuruldu.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi: Üniversite bünyesinde "Öğretme ve Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi" kurulmasına dair yönetmelik yürürlüğe girdi.

Finans Dünyasında İptal: Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin faaliyet izni resmi kararla iptal edildi.