İşte acil durumlarda hayat kurtaracak, ilçe ilçe Malatya nöbetçi eczaneleri:
Malatya Merkez (Yeşilyurt & Battalgazi) Nöbetçi Eczaneler
Merkez ilçelerde acil servislerin hemen yakınında ve kolay adreslerde yer alan eczaneler nöbet tutuyor:
Büyükşehir Eczanesi (Battalgazi)
Adres: Valikonağı Caddesi, Battalgazi Devlet Hastanesi Acil Giriş karşısı / Merkez
Telefon: 0 (501) 325-06-65
Nisa Eczanesi (Battalgazi)
Adres: Sarıcıoğlu Mahallesi, Taştepe Caddesi, Çarşamba Pazarı Sokağı Sonu / Merkez
Telefon: 0 (422) 321-11-14
Betül Eczanesi (Battalgazi)
Adres: Alacakapı Mahallesi, Kırkgöz Caddesi (Hasırcılar Yolu, Opet devamı) / Battalgazi
Telefon: 0 (534) 342-84-44
Reyhan Eczanesi (Yeşilyurt)
Adres: M. Fatih Mahallesi, Namık Kemal Caddesi, No:51/B (Yeni Adliye Binası Öncesi) / Merkez
Telefon: 0 (545) 336-77-36
Ebru Eczanesi (Yeşilyurt)
Adres: Tecde Mahallesi, Güngör Caddesi, Gülay Sokak No:21/C (Esenlik Market Güngör Şubesi ilerisi, Volkan Kitap Evi bitişiği) / Merkez
Telefon: 0 (422) 502-32-78
Malatya İlçe Nöbetçi Eczaneler Listesi
Malatya'nın çevre ilçelerinde bugün ilaç temin edebileceğiniz nöbetçi eczanelerin detayları ise şu şekilde:
Akçadağ - Arga Eczanesi
Adres: Kültür Mahallesi, Ziya Gökalp Sokak No:1/B / Akçadağ
Telefon: 0 (422) 417-12-00
Arapgir - Şifa Eczanesi
Adres: Atatürk Caddesi No:93 (Devlet Hastanesi civarı) / Arapgir
Telefon: 0 (422) 811-24-29
Darende - Önal Eczanesi
Adres: İlhan Darendelioğlu Caddesi No:11 / Darende
Telefon: 0 (422) 615-14-55
Doğanşehir - Doğanşehir Şifa Eczanesi
Adres: Yeni Mahallesi, İnönü Caddesi No:24/C (Dörtyol Şok Market karşısı) / Doğanşehir
Telefon: 0 (544) 740-46-02
Hekimhan - Hekimhan Eczanesi
Adres: Yeni Mahallesi, Sivas Caddesi No:18 / Hekimhan
Telefon: 0 (422) 713-12-89
Kuluncak - Furkan Eczanesi
Adres: İstiklal Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı No:16/C / Kuluncak
Telefon: 0 (535) 678-88-39
Pütürge - Pütürge Eczanesi
Adres: Taşbaşı Mahallesi, Hükümet Caddesi No:17 / Pütürge