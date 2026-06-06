İşte acil durumlarda hayat kurtaracak, ilçe ilçe Malatya nöbetçi eczaneleri:

Malatya Merkez (Yeşilyurt & Battalgazi) Nöbetçi Eczaneler

Merkez ilçelerde acil servislerin hemen yakınında ve kolay adreslerde yer alan eczaneler nöbet tutuyor:

Büyükşehir Eczanesi (Battalgazi)

Adres: Valikonağı Caddesi, Battalgazi Devlet Hastanesi Acil Giriş karşısı / Merkez

Telefon: 0 (501) 325-06-65

Nisa Eczanesi (Battalgazi)

Adres: Sarıcıoğlu Mahallesi, Taştepe Caddesi, Çarşamba Pazarı Sokağı Sonu / Merkez

Telefon: 0 (422) 321-11-14

Betül Eczanesi (Battalgazi)

Adres: Alacakapı Mahallesi, Kırkgöz Caddesi (Hasırcılar Yolu, Opet devamı) / Battalgazi

Telefon: 0 (534) 342-84-44

Reyhan Eczanesi (Yeşilyurt)

Adres: M. Fatih Mahallesi, Namık Kemal Caddesi, No:51/B (Yeni Adliye Binası Öncesi) / Merkez

Telefon: 0 (545) 336-77-36

Ebru Eczanesi (Yeşilyurt)

Adres: Tecde Mahallesi, Güngör Caddesi, Gülay Sokak No:21/C (Esenlik Market Güngör Şubesi ilerisi, Volkan Kitap Evi bitişiği) / Merkez

Telefon: 0 (422) 502-32-78

Malatya İlçe Nöbetçi Eczaneler Listesi

Malatya'nın çevre ilçelerinde bugün ilaç temin edebileceğiniz nöbetçi eczanelerin detayları ise şu şekilde:

Akçadağ - Arga Eczanesi

Adres: Kültür Mahallesi, Ziya Gökalp Sokak No:1/B / Akçadağ

Telefon: 0 (422) 417-12-00

Arapgir - Şifa Eczanesi

Adres: Atatürk Caddesi No:93 (Devlet Hastanesi civarı) / Arapgir

4 Haziran 2026 Malatya nöbetçi eczaneleri duyuruldu: Acil ihtiyaçlar için açık eczaneler belli oldu
4 Haziran 2026 Malatya nöbetçi eczaneleri duyuruldu: Acil ihtiyaçlar için açık eczaneler belli oldu
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Telefon: 0 (422) 811-24-29

Darende - Önal Eczanesi

Adres: İlhan Darendelioğlu Caddesi No:11 / Darende

Telefon: 0 (422) 615-14-55

Doğanşehir - Doğanşehir Şifa Eczanesi

Adres: Yeni Mahallesi, İnönü Caddesi No:24/C (Dörtyol Şok Market karşısı) / Doğanşehir

Telefon: 0 (544) 740-46-02

Hekimhan - Hekimhan Eczanesi

Adres: Yeni Mahallesi, Sivas Caddesi No:18 / Hekimhan

Telefon: 0 (422) 713-12-89

Kuluncak - Furkan Eczanesi

Adres: İstiklal Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı No:16/C / Kuluncak

Telefon: 0 (535) 678-88-39

Pütürge - Pütürge Eczanesi

Adres: Taşbaşı Mahallesi, Hükümet Caddesi No:17 / Pütürge

Muhabir: Mutlu Sarıgül