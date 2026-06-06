Kesintiler Yeşilyurt, Battalgazi, Hekimhan, Pütürge, Kuluncak, Yazıhan, Arguvan, Arapgir ve Doğanşehir ilçelerinde geniş bir alanı etkileyecek. İşte ilçe ilçe, mahalle mahalle elektrik kesintisi programı ve saatleri:

1. Yeşilyurt Elektrik Kesintisi

Deprem konutlarının ve şehirleşmenin yoğun olduğu İkizce ve Görgü bölgelerinde etaplar halinde kesinti yapılacak:

09:00 - 10:30 saatleri arasında: İkizce Mahallesi

10:30 - 12:00 saatleri arasında: İkizce Mahallesi

12:00 - 13:30 saatleri arasında: İkizce Mahallesi

13:30 - 15:00 saatleri arasında: Görgü Mahallesi

15:00 - 16:30 saatleri arasında: Görgü Mahallesi

2. Battalgazi Elektrik Kesintisi

09:00 - 16:00 saatleri arasında: Karabağlar, Orduzu, Karakaşçiftliğiköyü ve Yarımcahan mahalleleri.

3. Hekimhan Elektrik Kesintisi (En Geniş Kesinti Bu İlçede)

Hekimhan'da hem ilçe merkezi hem de çok sayıda kırsal mahalle 8 saat boyunca elektriksiz kalacak.

10:00 - 13:00 saatleri arasında: Bahçelievler, Karşıyaka ve Turgut Özal mahalleleri.

09:00 - 17:00 saatleri arasında: Bağyolu, Budaklı, Fatih, Karadere, Mimar Sinan, Taşbaşı, Güzelyurt, Girmana, Kocaözü, Hasançelebi, Kurşunlu, Aksütlü, Aşağısazlıca, Ballıkaya, Başkavak, Beykent, Boğazgören, Çanakpınar, Çulhalı, Dereköy, Deveci, Dumlu, Dursunlu, Güvenç, Hacılar, Haydaroğlu, İğdir, Işıklı, Karaköçek, Kavacık, Kozdere, Mollaibrahim, Salıcık, Sarıkız, Uğurlu, Yağca, Yayladam, Yeşilpınar, Yukariselimli, Bahçedamı, Basak, Davulgu, Dikili, Saraylı, Sazlıca, Delihasanyurdu, Dikenli, Güzelyayla, Söğüt, Yeşilköy ve Güçlü mahalleleri.

4. Pütürge Elektnerji Kesintisi

09:30 - 16:30 saatleri arasında: Köylü, Arınlı, Arslankent, Bölünmez, Çukuroymağı, Deredüzü, Erdemler, Esencik, Köklükaya, Meşedibi, Örencik, Örnekköy, Teluşağı, Uzunkoru ve Yamaç mahalleleri.

5. Yazıhan Elektrik Kesintisi

09:00 - 17:00 saatleri arasında: Akyazı, Alican, Boyaca, Boztepe, Böğürtlen, Çavuş, Ambarcık, Erecek, Karaca, Tahtalı ve Koşar mahalleleri.

6. Kuluncak Elektrik Kesintisi

09:00 - 17:00 saatleri arasında: İstiklal, Çörmü, Gögebakan, Karıncalık, Karlık, Kızılhisar, Kızılmağara, Konaktepe, Kömüklü, Sultanlı, Temüklü, Karabük, Karaçayır, Ortapınar, Alvar, Bicir, Bahçelievler, Yeni, Sofular, Aşağıselimli, Başören, Boğaziçi, İsmetpaşa, Bıyıkboğazı, Ciritbelen ve Çayköy mahalleleri.

7. Arguvan Elektrik Kesintisi

09:00 - 17:00 saatleri arasında: Bahçelievler, Dolaylı, Tepebağ, Yeni, Akören, Armutlu, Asar, Asmaca, Aşağısülmenli, Bozan, Parçikan, Çavuşköy, Çayırlı, Çevreli, Ermişli, Eymir, Gümüşlü, Güngören, Güveçli, Hakverdi, Karababa, Karahüyük, Kızık, Koçak, Konakbaşı, Koyuncu, Kuyudere, Tarlacık, Tatkınık, Çiftlik, Yeniköy, Kızıluşağı, Yukarısülmenli, Yürektaşı, Yoncalı, Alhasuşağı, Şotik, Göçeruşağı, Gökağaç, Kömürlük, Kuruttaş ve Çakmak mahalleleri.

8. Arapgir Elektrik Kesintisi

09:00 - 17:00 saatleri arasında: Sugeçti, Eğnir, Taşdibek, Şağıluşağı ve Tarhan mahalleleri.

9. Doğanşehir ve Doğanyol Kesintileri

Doğanşehir (09:00 - 13:00): Esentepe, Çığlık, Çömlekoba, Gürobasi, Kelhalil, Polatdere ve Şatıroba mahalleleri.

Doğanyol (09:30 - 16:30): Konurtay Mahallesi.