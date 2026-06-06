Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, yetkililer yağış anında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

YAĞIŞ ANINDA KUVVETLİ RÜZGAR VE DOLU RİSKİ

Malatya genelinde rüzgarın genellikle değişik yönlerden hafif, zaman zaman ise orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ancak sağanak yağışın başladığı anlarda rüzgarın yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Özellikle öğleden sonra aniden bastırması beklenen yerel dolu yağışı ve ani rüzgara karşı açık alanda bulunanların, sürücülerin ve tarım üreticilerinin tedbirli olması büyük önem taşıyor.

MALATYA İLÇE İLÇE HAVA SICAKLIKLARI

Malatya merkez ve ilçelerinde bugün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları ve hava tahmini şu şekilde:

Merkez: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 29°C

Battalgazi: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 31°C

Yeşilyurt: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 30°C

Kale: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 32°C

Yazıhan: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 32°C

Doğanyol: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 31°C

Pütürge: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 30°C

Darende: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 29°C

Akçadağ: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 28°C

Hekimhan: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 28°C

Doğanşehir: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 28°C

Arapgir: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 27°C

Arguvan: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 27°C

Kuluncak: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 26°C