Devletin sunduğu izin belgesini alıp şeffafça hareket eden ev sahipleri, bir anda geriye dönük otelci vergileriyle karşı karşıya kaldı. Ancak Danıştay’ın verdiği emsal nitelikteki yürütmeyi durdurma kararı, bu haksızlığa dur dedi.

Ek Hizmet Yoksa Otel Mükellefiyeti de Yok

Malatyalı mülk sahiplerini sevindiren kararda ticari kazancın tanımı netleştirildi. Evinizi kiracıya verdiğinizde içeride otel veya apart gibi bir hizmet vermiyorsanız, yapılan iş kesinlikle ticari sayılamaz. Yani kiracınıza yemek, kahvaltı vermiyor, çamaşır ve oda temizlik hizmeti sunmuyorsanız kazancınız Gayrimenkul Sermaye İradı kabul edilir. Maliye’nin ev sahiplerine KDV veya konaklama vergisi dayatması hukuka aykırı bulundu.

Maliye’nin Ağır Tarhiyatları Asıya Alındı

Maliye Bakanlığı, izin belgesi olan vatandaşları belge tarihinden itibaren ticari işletme kabul edip ceza yağdırmıştı. Danıştay bu genel yazının yürütmesini durdurarak ev sahiplerinin üzerindeki kara bulutları dağıttı. Artık vatandaşlar gereksiz yere mükellef yapılmayacak.

Kesilen Cezaları Geri Alma Fırsatı

Geriye dönük cezaları ödemek zorunda kalan Malatyalı ev sahipleri mağdur kalmayacak. Vatandaşlar ister hemen Vergi Usul Kanunu’nun 118’inci maddesindeki düzeltme şikayeti hakkını kullanabilir, ister Danıştay’ın vereceği nihai kararın ardından ödediği tutarların iadesini resmi yoldan isteyebilir.