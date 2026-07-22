Yeşilyurt Belediyesi, çocukların yaz tatillerini hem eğitici hem de sosyal açıdan verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla yürüttüğü saha faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen “Rotamız Cami Neşesi” projesi, ilçedeki yaz Kur’an kurslarında eğitim gören miniklere unutulmaz anlar yaşatıyor. Projenin son durağı olan Ahmediye Camii’ni ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, miniklerin neşesine ortak oldu.

Masa Tenisi ve Langırt Sahneleri Renkli Anlara Sahne Oldu

Ahmediye Camii’ndeki buluşmada öğrencilerle yakından ilgilenen ve taleplerini dinleyen Başkan Geçit, çocukların davetini kırmayarak onlarla masa tenisi ve langırt oynadı. Eğlenceli rekabetin yaşandığı etkinlikte çocukların mutluluğuna ortak olan Geçit, yaz kurslarının camilerdeki manevi atmosferi spor ve oyunla harmanladığını vurguladı.

"Camiler aynı zamanda birer eğitim ve sosyalleşme merkezi"

İbadethanelerin çocukların kişisel gelişimindeki önemine değinen Prof. Dr. İlhan Geçit,"Yaz Kur’an kurslarımız, evlatlarımızın hem temel dini bilgilerini edindiği hem de arkadaşlık ilişkilerini pekiştirdiği son derece değerli mekanlardır. Camilerimiz sadece ibadet edilen yerler değil; çocuklarımızın milli ve manevi değerlerle buluştuğu birer sosyalleşme alanıdır. Bizler de belediye olarak evlatlarımızın gözlerindeki o heyecanı artırmak için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Spor, kültür ve eğitim alanlarında gençlerimizin yanında durmayı sürdüreceğiz." İfadelerini kullandı.

Kahoot yarışması ve dondurma ikramıyla unutulmaz bir gün

Program kapsamında kurulan oyun ve spor istasyonlarında doyasıya eğlenen çocuklar, teknoloji destekli ödüllü Kahoot yarışmasında da bilgilerini sınama imkânı buldu. Eğlence dolu etkinliğin sonunda tüm öğrencilere dondurma ikramı yapıldı. Yaz tatillerini hem öğrenerek hem de sosyalleşerek geçirdiklerini belirten minikler, kendilerine sağlanan bu imkânlardan dolayı belediye yönetimine teşekkür etti.