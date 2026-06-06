Malatya Turgut Özal Üniversitesi bünyesinde "Öğretme ve Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi" kuruldu. Yapay zekadan sanal gerçekliğe, kuantum bilgi işlemden blok zincire kadar pek çok ileri teknolojiyi eğitim ortamlarına entegre etmeyi hedefleyen merkezin kuruluş ve işleyiş yönetmeliği Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

6 Haziran 2026 tarihli ve 33272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre, yeni kurulan merkez hem öğretim elemanlarının hem de öğrencilerin dijital çağın gereksinimlerine uyum sağlamasını hedefliyor. Merkez; çağdaş öğretme yöntemleri, aktif öğrenme yaklaşımları, yapay zekâ, büyük veri, artırılmış ve sanal gerçeklik, blok zincir ile kuantum bilgi işlem gibi gelişmekte olan teknolojilerin eğitim sistemine entegrasyonu için eğitimler, seminerler ve çevrimiçi öğrenme toplulukları hizmetleri sunacak. Ayrıca mesleğe yeni başlayan akademisyenler için mentorluk ve dijital oryantasyon programları yürütülecek.

ÖĞRENCİLERE MENTORLUK VE KÜRESEL İŞ BİRLİKLERİ KAPSAMDA

Merkez, sadece akademik kadroyu değil, öğrencilerin gelişimini de doğrudan destekleyecek faaliyetler yürütecek. Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin uyum sürecini kolaylaştırmak adına akran destekli öğrenme ve öğrenci mentorluk programları planlanacak. Öte yandan, uluslararası düzeydeki öğrenme ve öğretme merkezleriyle ortak projeler geliştirilerek UNESCO, OECD ve Avrupa Komisyonu gibi kuruluşların yürüttüğü çalışmalarda yer alınması; böylece Türkiye'nin yükseköğretim politikalarına katkı sunulması amaçlanıyor.

YÖNETİM YAPISI BELİRLENDİ

Yönetmeliğin üçüncü bölümünde merkezin yönetim organları; Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu olarak yapılandırıldı. Müdür, üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından 3 yıl süreyle görevlendirilecek ve merkezin harcama yetkilisi olacak. Müdürün başkanlık edeceği Yönetim Kurulu ise toplam 7 üyeden oluşarak merkezin faaliyet planlarını ve proje gruplarını şekillendirecek. En çok 9 üyeden oluşacak Danışma Kurulu ise merkezin uzun vadeli bilimsel planlarını değerlendirip öneriler sunacak. Yönetmelik hükümleri, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülecek.