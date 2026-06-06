6 Haziran 2026 tarihli ve 33272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 11409 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Malatya’nın Akçadağ ilçesinde geniş kapsamlı bir tarımsal düzenleme hamlesi başlatıldı. 5 Haziran 2026 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan karar doğrultusunda, ilçede belirlenen mahallelerde 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanunun ek 9’uncu maddesi gereğince arazi toplulaştırılması yapılması kararlaştırıldı.

İŞTE TOPLULAŞTIRMA YAPILACAK O MAHALLELER

Proje, DSİ 9. Bölge Müdürlüğü koordinesinde yürütülecek olup, zorunlu arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri projesi kapsamına alınan mahallelerin tam listesi şu şekilde sıralandı:

Aktepe

Altınlı

Başpınar

Bölüklü

Büyükçimiş

Dedeköy

Doğu

Eğin

Gölpınar

İkinciler

Kotangölü

Kömekavak

Kültür

Muratlı

Ören

Sahilköy

KRİTERLERE UYMAYAN ALANLAR MUAF TUTULACAK

Yayımlanan kararın notlar bölümünde projenin uygulama detaylarına da yer verildi. Buna göre, söz konusu alanlarda kamu yararı gözetilerek zorunlu arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri projesi hayata geçirilecek. Ancak proje sınırları içerisinde yer almasına rağmen, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme kriterlerine uygun olmadığı tespit edilen ve değerlendirilen tarım dışı veya uygunsuz alanlar toplulaştırma çalışmalarının haricinde bırakılacak. Bölgedeki dağınık arazileri birleştirerek tarımda modernizeyi amaçlayan projenin çalışmalarına kısa sürede başlanması bekleniyor.