Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından düzenlenen 7. Geleneksel Aşure Buluşması, şehrin mülki idare amirlerini, belediye başkanlarını, oda başkanlarını ve iş dünyasını bir araya getirdi. Programda konuşan MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, hem Kerbela'nın tarihsel mesajlarına hem de Malatya'nın geleceğini doğrudan etkileyen kritik meselelere dikkat çekti.

Göreve geldikleri günden bu yana birliği ve beraberliği pekiştirmek için bu etkinliği sürdürdüklerini belirten Sadıkoğlu, iş dünyasının ve vatandaşın hakkını koruma konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

"Haksızlık Karşısında Susmayan Bir Duruş"

Kerbela'da Hazreti Hüseyin ve 72 yol arkadaşının sergilediği duruşun tarih boyunca insanlığa rehberlik ettiğini belirten Sadıkoğlu, bu mirasın bugün her makamda korunması gerektiğini ifade etti. Şehrin ticari ve sosyal hayatında adil bir duruş sergilemenin önemine değinen MTSO Başkanı, kurumsal ilkelerini şu sözlerle özetledi:

"Biat Etmeden Hizmet": "Biat etmeden, Hazreti Hüseyin'in bıraktığı miras doğrultusunda kimseye boyun eğmeden doğruyu söyleyebilmek temel şiarımızdır."

Malatya’nın Gücüyle Hareket: "Birilerinin talimatıyla değil, Malatya’nın ve üyelerimizin bize verdiği güçle sizlere hizmet etmeye devam ediyoruz."

Hakkın ve Adaletin Yanında: "Haksızlık karşısında susmayan, adaletin ve doğrunun yanından ayrılmayan Hüseyni bir duruşu kendimizde yaşatmaya çalışıyoruz."

Şehrin Kanayan Yarası: "110 Bin Kişi Terk Etti"

Konuşmasında Malatya'nın ekonomik ve sosyal geleceğini yakından ilgilendiren nüfus hareketliliğine de dikkat çeken Sadıkoğlu, yaşanan deprem sürecinin ardından kentin ağır bir tabloyla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Şehrin yeniden ayağa kalkması ve ekonominin canlanması için nitelikli iş gücünün Malatya'da kalmasının şart olduğunu vurgulayan Sadıkoğlu, şu kritik verileri paylaştı:

Büyük Göç Dalgası: Deprem felaketinin ardından 110 bine yakın vatandaş Malatya'yı terk etmek zorunda kaldı.

Nitelikli Göç Riski: Şehrin hem nitelikli göç vermesi hem de niteliksiz göç alması, kentin ekonomik dengelerini ve üretim kapasitesini doğrudan olumsuz etkiliyor.

Üye Sayısında Rekor Artış: Göreve geldiklerinde 6 bin 200 olan MTSO üye sayısı, yürütülen çalışmalarla 12 bin 600'e ulaşarak kentin en güçlü sivil toplum yapısı haline geldi.

"Malatya'yı Birlikte Ayağa Kaldıracağız"

Programda söz alan Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin ise kentin yeniden imarı için birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Hz. Hüseyin'in duruşunun haksızlığa karşı durmayı öğrettiğini belirten Keskin, yerel yönetimler ve devlet yetkilileriyle el ele vererek Malatya'yı eski günlerine döndürmek için çalışacaklarını söyledi.

Keskin ayrıca, deprem nedeniyle şehirden ayrılmak zorunda kalan tüm Malatyalı hemşehrilerini yeniden memleketlerine dönmeye ve kentin geleceğini birlikte inşa etmeye davet etti.