Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanlarında 2026 yılının ilk 5 ayında mal varlığına karşı işlenen asayiş suçlarının resmi sayıları açıklandı. Kent genelinde yürütülen hararetli güvenlik önlemleri ve denetimlerin ardından, hırsızlık, gasp ve dolandırıcılık gibi suç kollarına ait net rakamlar kamuoyuyla paylaşıldı.

MALATYA'DA EN FAZLA İŞLENEN SUÇ KALEMİ DOLANDIRICILIK

Açıklanan resmi verilere göre, Malatya'da en fazla işlenen suç kaleminin dolandırıcılık olduğu görüldü. Şehirde 5 aylık süreçte tam 283 dolandırıcılık vakası adli kayıtlara geçti. Vatandaşların canını yakan bir diğer önemli suç olan hırsızlıkta ise 116 evden hırsızlık ve 49 iş yeri ve kurumdan hırsızlık olayı yaşandı.

Şehir genelinde araç ve mülk güvenliğine yönelik meydana gelen diğer olayların sayısal dağılımı ise şu şekilde kayıtlara geçti:

Yağma (Gasp): 26 olay

Otodan hırsızlık: 19 olay

Motosiklet hırsızlığı: 8 olay

Oto hırsızlığı: 8 olay

Güvenlik birimlerinin kent merkezindeki sıkı takibi sayesinde, sokaklarda vatandaşları tedirgin eden kapkaç olayları tamamen sıfırlanarak bu dönemde hiç yaşanmadı. Aynı şekilde yankesicilik başlığı altında da herhangi bir suç kaydı oluşturulmadı.