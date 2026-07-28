Olay, çalışma alanına kalan betonun dökülmesi sırasında meydana geldi. Harcın döküldüğü alanda fark edilemeyen köpek, bir anda betonun içinde kaldı. Belden aşağısı sertleşen betonun içinde kalan ve gövdesinin üst kısmı da harçla kaplanan köpeği gören vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi.

Zamanla Yarışan İtfaiye Köpeği Kurtardı

İhbar üzerine bölgeye hızla intikal eden Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, sertleşmeye başlayan beton içerisinde zamana karşı yarış başlattı. Can dostumuza zarar vermemek adına büyük bir titizlik ve hassasiyetle yürütülen kurtarma operasyonu sonucunda köpek mahsur kaldığı yerden sağ olarak çıkarıldı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan talihsiz hayvan, detaylı tedavi ve bakım süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı’na teslim edildi. Yapılan kontrollerde köpeğin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sorumlular Hakkında Cezai İşlem Uygulanacak

Yaşanan olayın ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı harekete geçti. Olaya neden olan beton mikserinin ve sorumluların tespit edilmesi amacıyla detaylı bir inceleme başlatıldı. Yetkililer, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını, sorumlular hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli idari işlemlerin uygulanacağını ve cezai yaptırımların hayata geçirileceğini bildirdi.

Büyükşehir İtfaiye ekipleri ise vatandaşların gösterdiği duyarlılık ve hızlı ihbar sayesinde bir canın daha kurtarıldığına dikkat çekerek, özellikle saha çalışmalarında sokak hayvanlarına karşı daha dikkatli ve duyarlı olunması çağrısında bulundu.