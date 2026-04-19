Harvard ve Texas Üniversitesi’nden beslenme uzmanlarının değerlendirmelerine göre avokado, doğru tüketildiğinde et ve süt ürünlerine alternatif olabilecek güçlü bir bitkisel besin kaynağı olarak öne çıkıyor.

AVOKADO NEDEN BU KADAR ÖZEL?

Beslenme uzmanlarına göre avokado, düşük karbonhidrat içeriği ve yüksek lif oranıyla sadece bir meyve değil, tam anlamıyla bir besin deposu olarak kabul ediliyor. Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’ndan Prof. Dr. Frank Hu, avokadonun bitkisel beslenmede önemli bir yer tuttuğunu belirterek şu değerlendirmede bulunuyor:

“Avokado, sağlıklı yağlar ve lif açısından zengin yapısıyla öğünleri daha doyurucu hale getirir ve dengeli beslenmeyi destekler.”

KALP VE DAMAR SAĞLIĞINI DESTEKLİYOR

Texas Üniversitesi’nden Diyetisyen Dr. Elizabeth Klingbeil ise avokadonun en önemli özelliğinin içerdiği tekli doymamış yağlar olduğuna dikkat çekiyor.

Uzmanlara göre bu yağ türü:

Kötü kolesterol (LDL) seviyesini düşürmeye yardımcı oluyor

Kalp ve damar sağlığını destekliyor

Doymuş yağlara kıyasla daha sağlıklı bir alternatif sunuyor

ET VE SÜT ÜRÜNLERİNE SAĞLIKLI ALTERNATİF OLABİLİR Mİ?

Uzmanlar, kırmızı et, tereyağı ve tam yağlı süt ürünlerinin fazla tüketiminin doymuş yağ oranını artırarak kalp hastalıkları riskini yükseltebileceğini belirtiyor. Bu noktada avokado, bitkisel yağ yapısıyla daha sağlıklı bir alternatif olarak öne çıkıyor. Ancak uzmanlar, tek başına bir besinin tüm besin gruplarının yerini tamamen alamayacağını da özellikle vurguluyor.

KOLESTEROLÜ DOĞAL YOLDAN DENGELEME İMKANI

Düzenli ve dengeli avokado tüketiminin, kolesterol seviyelerinin kontrol altında tutulmasına yardımcı olabileceği ifade ediliyor. Özellikle LDL kolesterolünü düşürme etkisi sayesinde kalp-damar hastalıkları riskinin azaltılabileceği belirtiliyor.

Uzmanlar, bilinçli tüketimle birlikte avokadonun dengeli beslenme programlarında önemli bir yer edinebileceğini ifade ediyor.

Kaynak: New York Times