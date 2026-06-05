Malatya’da haftanın beşinci gününde acil ilaç temini yapmak veya sağlık ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, şehirdeki nöbetçi eczaneleri sorgulamaya başladı.

İŞTE 24 SAAT BOYUNCA AÇIK OLACAK MALATYA NÖBETÇİ ECZANELERİ:



MALATYA MERKEZ NÖBETÇİ ECZANELERİ

Sağlık hizmetlerinin aksamaması adına Malatya merkezde farklı noktalarda konumlanan nöbetçi eczanelerin listesi şu şekildedir:

CERRAHPAŞA ECZANESİ

Adres: Fırat Mah. Hastane Cad. Battalgazi Devlet Hastanesi Karşısı (Eski Devlet Hastanesi Karşısı), Battalgazi/Malatya

Telefon: 0422 841 45 45

Hizmet Süresi: 24 Saat Açık

MÜGE ECZANESİ

Adres: Çevre Yolu Yıldız Büfe Yanı, Emeksiz Altı, Battalgazi/Malatya

Telefon: 0553 746 84 23

Hizmet Süresi: 24 Saat Açık

YEŞİLYURT NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ

Yeşilyurt ilçesinde ikamet eden veya bu bölgeye yakın olan vatandaşlar için 5 Haziran günü hizmet verecek açık eczaneler:

DÖRTYOL ECZANESİ

Adres: Fahri Kayahan Bulvarı, Nikah Sarayı Yanı, Konteyner Kent No:12, Yeşilyurt/Malatya

Telefon: 0422 322 29 32

Hizmet Süresi: 24 Saat Açık

KURNAZLAR ECZANESİ

Adres: İstasyon Caddesi (Tren Garı Yanı), Yeşilyurt/Malatya

Telefon: 0505 190 44 31

Hizmet Süresi: 24 Saat Açık

ESKİ MALATYA NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ

Eski Malatya bölgesinde ikamet eden veya bu bölgeye yakın olan vatandaşlar için 5 Haziran günü hizmet verecek açık eczane bilgisi:

MENENGİÇ ECZANESİ

Adres: Meydanbaşı Mah. Osman Ateş Cad. No:85, Battalgazi/Malatya

Telefon: 0422 999 10 23

Hizmet Süresi: 24 Saat Açık

Nöbetçi eczanelere gitmeden önce, özellikle yoğunluk durumunu öğrenmek veya ilaç kontrolü yaptırmak için yukarıda yer alan telefon numaralarından eczanelerle doğrudan iletişime geçebilirsiniz.