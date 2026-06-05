Malatya’da haftanın beşinci gününde acil ilaç temini yapmak veya sağlık ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, şehirdeki nöbetçi eczaneleri sorgulamaya başladı.

İŞTE 24 SAAT BOYUNCA AÇIK OLACAK MALATYA NÖBETÇİ ECZANELERİ:


MALATYA MERKEZ NÖBETÇİ ECZANELERİ

Sağlık hizmetlerinin aksamaması adına Malatya merkezde farklı noktalarda konumlanan nöbetçi eczanelerin listesi şu şekildedir:

CERRAHPAŞA ECZANESİ
Adres: Fırat Mah. Hastane Cad. Battalgazi Devlet Hastanesi Karşısı (Eski Devlet Hastanesi Karşısı), Battalgazi/Malatya
Telefon: 0422 841 45 45
Hizmet Süresi: 24 Saat Açık

MÜGE ECZANESİ
Adres: Çevre Yolu Yıldız Büfe Yanı, Emeksiz Altı, Battalgazi/Malatya
Telefon: 0553 746 84 23
Hizmet Süresi: 24 Saat Açık

YEŞİLYURT NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ

2 Haziran 2026 Malatya nöbetçi eczaneler: Bugün Malatya’da hangi eczaneler açık?
2 Haziran 2026 Malatya nöbetçi eczaneler: Bugün Malatya’da hangi eczaneler açık?
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Yeşilyurt ilçesinde ikamet eden veya bu bölgeye yakın olan vatandaşlar için 5 Haziran günü hizmet verecek açık eczaneler:

DÖRTYOL ECZANESİ
Adres: Fahri Kayahan Bulvarı, Nikah Sarayı Yanı, Konteyner Kent No:12, Yeşilyurt/Malatya
Telefon: 0422 322 29 32
Hizmet Süresi: 24 Saat Açık

KURNAZLAR ECZANESİ
Adres: İstasyon Caddesi (Tren Garı Yanı), Yeşilyurt/Malatya
Telefon: 0505 190 44 31
Hizmet Süresi: 24 Saat Açık

ESKİ MALATYA NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ

Eski Malatya bölgesinde ikamet eden veya bu bölgeye yakın olan vatandaşlar için 5 Haziran günü hizmet verecek açık eczane bilgisi:

MENENGİÇ ECZANESİ
Adres: Meydanbaşı Mah. Osman Ateş Cad. No:85, Battalgazi/Malatya
Telefon: 0422 999 10 23
Hizmet Süresi: 24 Saat Açık

Nöbetçi eczanelere gitmeden önce, özellikle yoğunluk durumunu öğrenmek veya ilaç kontrolü yaptırmak için yukarıda yer alan telefon numaralarından eczanelerle doğrudan iletişime geçebilirsiniz.

Muhabir: MEHMET TEVFİK CİBİCELİ