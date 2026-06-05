Malatya İl Millî Eğitim Müdürü Behçet Bakır, ismi ve görev unvanı kullanılarak kişi ve kurumlardan maddi talepte bulunulduğuna yönelik bilgiler aldıklarını belirterek, vatandaşları bu tür girişimlere karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Malatya İl Millî Eğitim Müdürü Behçet Bakır, adına gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakır, şahsına ait olmayan telefon numaraları veya farklı hatlar üzerinden ismi ve görev unvanı kullanılarak kişi ve kurumların aranıp maddi talepte bulunulduğuna yönelik bilgilerin kendisine ulaştığını ifade etti.

Söz konusu taleplerin kendisiyle veya Malatya İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile hiçbir ilgisinin bulunmadığını vurgulayan Bakır, vatandaşların, iş insanlarının ve kurum temsilcilerinin bu tür girişimlere itibar etmemesi gerektiğini belirtti.

Bakır açıklamasında, “Malatya İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve şahsım adına yapılan bu tür taleplerin hiçbir şekilde tarafımla veya kurumumuzla ilgisi bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın, iş insanlarımızın ve kurum temsilcilerimizin ismim kullanılarak yapılan hiçbir maddi talebe itibar etmemelerini önemle rica ederim” ifadelerine yer verdi.

Konuya ilişkin gerekli adli ve hukuki süreçlerin başlatılması amacıyla yetkili mercilere başvuruda bulunulacağını kaydeden Bakır, kamuoyunu dikkatli olmaya davet etti.