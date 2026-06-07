Malatya’da bugün nöbetçi olarak hizmet verecek eczaneler ve iletişim bilgileri şu şekilde:
MALATYA NÖBETÇİ ECZANELER
-Murat Eczanesi
Adres: Battalgazi Devlet Hastanesi Acil Karşısı, Zafer Mahallesi Vali Konağı Caddesi üzeri - Merkez
Telefon: 0422 371 04 05
24 saat açık!
-Işık Eczanesi
Adres: Çevreyolu Yeni Devlet Hastanesi karşısı - Merkez
Telefon: 0422 322 18 68
24 saat açık!
-Can Eczanesi
Adres: Bostanbaşı Mahallesi Çiftlik Caddesi Prestij Eylül Konutları karşısı - Merkez
Telefon: 0507 707 46 55
24 saat açık!
-İlgi Eczanesi
Adres: Yavuz Sultan Selim Mahallesi Ortanca Sokak Şehri Sefa Sitesi A Blok 1/B - Merkez
Telefon: 0546 128 44 48
24 saat açık!
-Arı Eczanesi
Adres: Alacakapı Mahallesi Kırkgöz Caddesi, Eskimalatya Semt Polikliniği karşısı - Eski Malatya
Telefon: 0534 686 37 03
24 saat açık!