Malatya’da bugün nöbetçi olarak hizmet verecek eczaneler ve iletişim bilgileri şu şekilde:

MALATYA NÖBETÇİ ECZANELER

-Murat Eczanesi

Adres: Battalgazi Devlet Hastanesi Acil Karşısı, Zafer Mahallesi Vali Konağı Caddesi üzeri - Merkez

Telefon: 0422 371 04 05

24 saat açık!

-Işık Eczanesi

Adres: Çevreyolu Yeni Devlet Hastanesi karşısı - Merkez

Telefon: 0422 322 18 68

24 saat açık!

-Can Eczanesi

Adres: Bostanbaşı Mahallesi Çiftlik Caddesi Prestij Eylül Konutları karşısı - Merkez

Telefon: 0507 707 46 55

24 saat açık!

-İlgi Eczanesi

Adres: Yavuz Sultan Selim Mahallesi Ortanca Sokak Şehri Sefa Sitesi A Blok 1/B - Merkez

Telefon: 0546 128 44 48

24 saat açık!

-Arı Eczanesi

Adres: Alacakapı Mahallesi Kırkgöz Caddesi, Eskimalatya Semt Polikliniği karşısı - Eski Malatya

Telefon: 0534 686 37 03

24 saat açık!