Malatya genelinde yaz sıcaklıkları kararlı seyrini sürdürüyor. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan son hava tahmin raporuna göre, kent merkezi ve 13 ilçesinde gün boyu parçalı bulutlu bir hava hâkim olacak. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında ölçüleceği Malatya'da, vatandaşların dışarıda rahat bir gün geçirmesi öngörülürken, çevre illerdeki hareketlilik rüzgâr dengesini değiştirebilir.

Malatya'da yağış riski bulunmazken, bölge müdürlüğünün sorumluluk sahasındaki Bingöl'ün doğusunda öğle saatlerinden itibaren şiddetli sağanak, gök gürültülü sağanak ve yer yer dolu yağışı bekleniyor. Komşu illerdeki bu sert hava dalgası, Malatya genelinde de rüzgârın yönünü ve hızını etkileyecek. Kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi beklenen rüzgâr, yağışın başladığı anlarda Malatya ve çevresinde de aniden sertleşerek saatte 40 ile 60 kilometre hıza kadar ulaşabilecek.

MALATYA İL VE İLÇE HAVA DURUMU LİSTESİ

Merkez: Parçalı bulutlu 30°C

Akçadağ: Parçalı bulutlu 30°C

Arapgir: Parçalı bulutlu 29°C

Arguvan: Parçalı bulutlu 29°C

Battalgazi: Parçalı bulutlu 32°C

Darende: Parçalı bulutlu 30°C

Doğanşehir: Parçalı bulutlu 29°C

Doğanyol: Parçalı bulutlu 32°C

Hekimhan: Parçalı bulutlu 29°C

Kale: Parçalı bulutlu 31°C

Kuluncak: Parçalı bulutlu 28°C

Pütürge: Parçalı bulutlu 30°C

Yazıhan: Parçalı bulutlu 33°C

Yeşilyurt: Parçalı bulutlu 31°C