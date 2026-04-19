Olay, Battalgazi ilçesi Cezmi Kartay Caddesi üzerinde bulunan bir dernekte meydana geldi. İddiaya göre, T.K. ile kardeşi S.K. arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında T.K.’nin, kardeşi S.K.’yi bıçakla yaraladığı iddia edildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı S.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Battalgazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından bölgede inceleme başlatan polis ekipleri, olayda kullanıldığı değerlendirilen ekmek bıçağını Kışla Caddesi üzerinde yere atılmış halde buldu. Bıçak, olay yeri inceleme ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.