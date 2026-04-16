Malatya’da bugün kritik bir zirve gerçekleşti. Malatya Valisi Seddar Yavuz’un da katılımıyla 16 Nisan 2026 tarihinde düzenlenen Malatya 2. İl Koordinasyon Kurulu ve İl İdare Şube Başkanları Toplantısında Karayolları 8. Bölge Müdürü Suat Cüre tarafından yapılan kapsamlı sunumda paylaşılan rakamlar şehrin ulaşım vizyonunu değiştirecek verileri gün yüzüne çıkardı.

YATIRIM MİKTARI DUDAK UÇUKLATTI 95 MİLYAR TL!

Toplantıda sunulan verilere göre, Malatya’nın karayolu yatırımlarında Cumhuriyet tarihinin en büyük bütçelerinden birine ulaşıldı. 1993-2002 yılları arasındaki 10 yıllık dönemde şehre yaklaşık 3,3 milyar TL yatırım yapılırken; 2003’ten günümüze kadar olan süreçte bu rakam 95 milyar 595 milyon TL seviyesine ulaştı. Sadece 2026 yılı yatırım planına ayrılan pay ise 1 milyar TL’yi geçmiş durumda.

KÖPRÜ VE TÜNELLERLE "GEÇİLMEZ" DENİLEN YOLLAR AŞILDI

Malatya’nın zorlu coğrafyası, inşa edilen dev sanat yapılarıyla artık engel olmaktan çıkıyor. Verilere göre köprü ve tünel sayısındaki artış şöyle:

Köprüler: 2003 yılında şehirde toplam 3 bin metre uzunluğunda 53 köprü varken, 2026 Nisan itibarıyla bu sayı 154 adete ve toplam 10 bin 856 metreye çıktı.

2003 yılında şehirde toplam 3 bin metre uzunluğunda 53 köprü varken, 2026 Nisan itibarıyla bu sayı 154 adete ve toplam 10 bin 856 metreye çıktı. Tüneller: 2003 yılında toplam 577 metre uzunluğunda 2 adet tüneli bulunan Malatya’nın 2026 Nisan toplam 15 bin 12 metre uzunluğunda 15 adet tünel projesiyle bölgenin en modern geçiş güzergahlarından biri oldu.

MALATYA ÇEVRE YOLU’NDA YÜZDE 72 TAMAM!

Şehir trafiğinin "can damarı" olan Malatya Çevre Yolu projesinde de müjdeli haberler geldi. Toplam 10,8 milyar TL proje bedeli olan 53,5 kilometrelik yolun yüzde 72’si fiziksel olarak tamamlandı.

Toplantıda paylaşılan 2026 yılı hedeflerine göre; bu yıl ayrılan 1,45 milyar TL’lik kaynakla 4 kilometrelik daha yolun bitirilmesi ve devasa bir çift köprünün tamamlanması planlanıyor. Dev projenin tam kapasiteyle 2027 yılında açılması hedefleniyor.

İLÇELER ŞANTİYE ALANINA DÖNDÜ

Toplantı raporunda, sadece merkez değil tüm ilçeleri kapsayan ulaşım ağındaki değişim de dikkat çekti. 2003 yılında 400 kilometre olan tek yol ağı, eklenen 333 kilometre ile 733 kilometreye yükseltildi.

DEVAM EDEN KRİTİK PROJELER:

Erkenek Tüneli ve deprem hasar onarımları. Malatya-İkizce kalıcı deprem konutları bağlantı yolları. Pütürge Ayrımı - Doğanyol yolu eksik kalan kısımlar. Elazığ - Malatya - Darende yolu kavşak çalışmaları. Malatya-Gölbaşı- 5. Bölge Hududu yolu 1. Kısım Malatya çevre yolu Malatya- Darende 6. Bölge Hududu Kavşak yapılması işi

Malatya’nın ulaşım kalitesini Avrupa standartlarına taşıyan bu yatırımlar, bölgenin ticaret ve lojistik gücünü de katlayarak artırmaya devam ediyor.