Yayımlanan yeni yönetmeliğe göre Açıköğretim Fakültesi yaz okulu uygulamalarında öne çıkan yeni kurallar ve şartlar şunlar oldu:

Eğitim Süresi ve Katılım: Yaz okulu eğitim süresi sınavlar dâhil olmak üzere en az 5 hafta olarak belirlendi. Yaz okuluna katılım tamamen öğrencinin isteğine bırakılırken, bu süre azami öğrenim süresi hesabına dâhil edilmeyecek.

Kayıt ve Sınav Koşulları: Güz veya bahar döneminde kayıt yenilemeyen (pasif) öğrenciler de yaz okulundan faydalanabilecek. Ancak üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrenciler ders seçemeyecek. Ayrıca öğrenciler, Anadolu Üniversitesi dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okullarından ders alamayacaklar.

Tek Sınav ve Yüzde 100 Etki: Yaz okulu ayrı bir dönem sayılmayıp bahar yarıyılının devamı kabul edilecek ve başarı değerlendirmesi tek sınavla yapılacak. Bu sınavın başarı notuna etkisi yüzde yüz (%100) olacak ve alınan harf notları Genel Not Ortalamasını (GNO) etkileyecek. Yaz okulu için mazeret sınavı ise düzenlenmeyecek.

Ücret İadesi Şartları: Öğrenciler seçtikleri derslerin açılması durumunda ücret iadesi talep edemeyecekler. Ancak seçilen dersin veya derslerin hiçbirinin açılmaması halinde ücret iadesi eksiksiz yapılacak.

Yeni yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, 24 Nisan 2019 tarihli eski yönetmelik tamamen yürürlükten kaldırıldı. Geçici madde doğrultusunda, Temmuz 2025'te Cumhurbaşkanı Kararı ile kapatılan İktisat ve İşletme Fakültelerine bağlı programlardaki mevcut, kaydı silinen veya mezun tüm öğrencilerin işlemlerinin de artık bu yeni yönetmelik hükümlerine göre yürütüleceği açıklandı. Anadolu Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülecek olan yönetmelik, yayımı tarihi itibarıyla resmiyet kazandı.