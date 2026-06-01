Vincenzo Montella yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yapacağı büyük şampiyona öncesinde eksiklerini görmeye hazırlanıyor. Kuzey Makedonya sınavının ardından farklı futbol kültürleriyle test edilecek olan millilerimiz, Güney Amerika temsilcisi karşısında sahaya çıkacak. Teknik heyetin kadro rotasyonuna gitmesi ve yeni isimleri denemesi beklenen bu özel karşılaşma, turnuva öncesi takımın son fiziksel durumunu tamamen gözler önüne serecek.

VENEZUELA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Dünya Kupası öncesi kadro planlaması açısından büyük önem taşıyan hazırlık karşılaşması, 7 Haziran Pazar günü oynanacak. Maç Türkiye saati ile gece 01.00'de başlayacak.

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Futbolseverlerin gece yarısı ekran başına kilitleneceği bu kritik hazırlık mücadelesi ATV ekranlarından şifresiz ve canlı olarak izleyiciyle buluşacak. Televizyon yayınının yanı sıra, dev randevuyu dijital mecralardan takip etmek isteyen taraftarlar maçı ATV'nin resmi internet yayın platformları üzerinden de anlık olarak izleyebilecek.

ABD'DEKİ ZORLU PROVA: MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Ay-yıldızlı ekibin Güney Amerika temsilcisiyle kozlarını paylaşacağı karşılaşma, Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde gerçekleştirilecek. Maçın bir diğer önemli yanı ise milli takımın Amerika'nın iklimine ve zemin şartlarına adaptasyon sağlamasına olanak tanıyacak olması. Teknik direktör Montella'nın Fort Lauderdale'de yer alan Chase Stadyumu'nda yapacağı taktikler, Dünya Kupası'nın geneli için de önemli ipuçları verecek.