Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulu öncesinde başkan adaylarının yönetim kurulu listeleri netleşmeye başladı.

Başkan adayı Hakan Safi tarafından açıklanan yönetim kurulu asil listesinde avukat Taha Gökberk Doğan da yer aldı. Kırıkkale doğumlu olan Doğan’ın anne tarafının Malatyalı olduğu öğrenildi.

Hukuk eğitimini Ankara’da tamamlayan Doğan, öğrencilik yıllarında çeşitli temsil görevlerinde bulundu. 2016-2018 yılları arasında Üniversite Öğrenci Konseyi Başkanlığı yapan Doğan, daha sonra Türkiye Barolar Birliği bünyesinde çeşitli görevler üstlendi.

Spor hukuku alanında çalışmalar yürüten Doğan, Fenerbahçeli Hukukçular Derneği’nin kurucu başkanlığı görevinde bulundu. Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği’nde de çeşitli kademelerde görev alan Doğan, halen kurucu ortağı olduğu hukuk bürosunda mesleki faaliyetlerini sürdürüyor.

Fenerbahçe’de yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulun ardından yeni yönetimin belirlenmesi bekleniyor.