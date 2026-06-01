Sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında çalışmalarını sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla çeşitli medikal malzeme desteklerini de aralıksız devam ettiriyor. Bu kapsamda akülü tekerlekli sandalye başta olmak üzere manuel tekerlekli sandalye, WC sandalyesi, walker, ortez, protez, koltuk değneği, işitme cihazı, hasta yatağı, kapı zili, bebek telsizi ve takip cihazı gibi birçok ürün vatandaşlara ulaştırılıyor.

Destekten faydalanan vatandaşlar ise memnuniyetlerini dile getirerek Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

“BAŞKANIMIZ İYİ Kİ VAR”

Akülü tekerlekli sandalyesini teslim alan 81 yaşındaki ve yüzde 85 engelli raporuna sahip Ahmet Turan Bozan, başvurusunun kısa sürede sonuçlandığını belirterek,

“Bundan sonraki hayatım daha kolay olacak. Başvurumu yaptım ve kısa sürede sandalyemi teslim aldım. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er’e teşekkür ediyorum. Başkanımız iyi ki var”

dedi.

“ARTIK DAHA RAHAT DIŞARI ÇIKABİLİYORUM”

Akülü sandalyesine kavuşan Fatma Uçar da destekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek,

"Dışarı çıkmakta çok zorlanıyordum. Başvurumun ardından akülü sandalyem teslim edildi. Artık daha rahat dışarı çıkabiliyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum"

ifadelerini kullandı.