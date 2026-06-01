Yaşıtlarıyla aynı okula giden ve öğretmenleri tarafından çalışkan ve başarılı bir öğrenci olarak tanımlanan Halil İbrahim, derslerdeki başarısına rağmen okul bahçesinde oynayan arkadaşlarını yalnızca izlemekle yetiniyor. İçindeki koşma isteğine rağmen hastalığı nedeniyle hareket kabiliyeti ciddi şekilde kısıtlanmış durumda.

YURT DIŞINDA UMUT OLAN TEDAVİ İÇİN KAMPANYA

SMA tedavisinde kullanılan mevcut yöntemlerin Halil İbrahim için yeterli olmadığı belirtilirken, yurt dışında uygulanan ve 2 yaş üzeri hastalarda umut veren tedaviye ulaşabilmek için aile büyük bir kampanya yürütüyor.

Malatya Valiliği onayıyla 6 Nisan 2026 tarihinde başlatılan yardım kampanyası, bir yıl boyunca devam edecek. Hedef ise yaklaşık 2 milyon dolarlık tedavi masrafının karşılanması.

ANNE ÇOBAN: “EN BÜYÜK HAYALİMİZ KOŞABİLMESİ”

Halil İbrahim’in annesi Elif Çoban, oğlunun sağlığına kavuşabilmesi için hayırseverlerden destek istedi. En büyük hayallerinin Halil İbrahim’i yaşıtları gibi koşarken görmek olduğunu ifade eden anne Çoban, kampanyanın daha geniş kitlelere ulaşması için çağrıda bulundu.

Kampanya gönüllüleri de sosyal medya üzerinden yürütülen farkındalık çalışmaları ve etkinliklerle daha fazla kişiye ulaşmayı hedefliyor. Halil İbrahim’in tedavisine katkı sağlamak amacıyla 19, 20 ve 21 Haziran tarihlerinde Malatya’da önemli bir etkinlik düzenlenecek. “Halil İbrahim’in Umut Kermesi” ile elde edilecek tüm gelir doğrudan kampanya hesabına aktarılacak.

Ailesi ve gönüllüler, vatandaşları hem kermese katılmaya hem de valilik onaylı bağış kampanyasına destek olmaya davet ederek, “Bir çocuğun hayali koşabilmek. Bu hayale ortak olmak isteyen herkesi yanımızda görmek istiyoruz” mesajını paylaştı.