Olay, Malatya merkez Zapçıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında eskiye dayalı husumet bulunan taraflar, gündüz saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşadı. Gerginlik gece saatlerinde ise kanlı bir hesaplaşmaya dönüştü.

Gece saatlerinde caddede çağırdığı ticari taksiye binmek üzere olan 19 yaşındaki B.A.’ya, üzerinde 2 kişinin bulunduğu bir motosiklet yaklaştı. Motosikletteki şüpheliler, yanlarında getirdikleri pompalı tüfekle genç adamı hedef alarak ardı ardına ateş açtı.

YARALI TAKSİYLE KAÇTI

Açılan ateş sonucu bacağından vurulan B.A., can havliyle bindiği ticari taksi ile olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Ancak saldırganlar, motosikletle ticari taksiyi kovalamaya başladı. Kovalamaca esnasında saldırganların pompalı tüfekle ateş etmeye devam etmesi üzerine, yoldan geçen bir servis minibüsüne de saçmalar isabet etti. Şans eseri servis minibüsünde yaralanan olmadı.

Saldırganların takibinden kurtulmayı başaran ticari taksi sürücüsü, zaman kaybetmeden yaralı genci Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yetiştirdi. Hastanede hemen tedavi altına alınan 19 yaşındaki B.A.’nın hayati riskinin bulunduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI

Olayın ardından Malatya Emniyet Müdürlüğü ekipleri alarma geçti. Taksiyi hastane önünde korumaya alan ekipler, Olay Yeri İnceleme uzmanlarıyla birlikte araç üzerinde detaylı delil araması yaptı.

Eş zamanlı olarak silahlı çatışmanın başladığı Zapçıoğlu Caddesi ve Sütçü Sokak içerisine sevk edilen polis ekipleri, bölgede yaptıkları incelemelerde çok sayıda boş tüfek kartuşu tespit etti. Saçmaların hedefi olan servis minibüsünde ise maddi hasar meydana geldiği belirlendi.

Polis ekipleri, kaçan motosikletli 2 şüphelinin kimliklerini tespit etmek ve yakalamak için kent genelinde geniş çaplı bir operasyon başlattı. Olayla ilgili tahkikat çok yönlü olarak devam ediyor.