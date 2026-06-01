Alınan bilgilere göre kesintiler, işletme çalışmaları kapsamında yapılacak. Vatandaşların elektrik kesintilerinden etkilenmemeleri için gerekli önlemleri önceden almaları istendi.

ARAPGİR'DE KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Arapgir ilçesinde 09:30 – 11:30 saatleri arasında işletme çalışması kapsamında Aşağıulupınar, Aşağıyenice, Berenge, Budak, Cömertli, Çarşı, Çaybaşı, Çiğnir, Çimen, Çobanlı, Düzce, Eğnir, Göz, Gözeli, Hezenek, Hocaali, Kayakesen, Koru, Köseoğlu, Mehmetakif, Ormansırtı, Osmanpaşa, Sekizsu, Suceyin, Sugeçti, Şağıluşağı, Şıhlar, Tarhan, Taşdibek, Yaylacık, Yenimahalle, Yeşilyayla, Yukarıulupınar ve Zöhrap mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Malatya kentsel dönüşüm projelerinde son durum ne? Malatya Rezerv Alan Konutları ne zaman teslim edilecek?
Ayrıca Kayakesen Mahallesi’nde 13:30 – 15:30 saatleri arasında da işletme çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.

AKÇADAĞ'DA KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Akçadağ ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında işletme çalışması kapsamında Ören, Doğu, Bahri, Aydınlar, Gölpınar, Eğin ve Yağmurlu mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

YEŞİLYURT'TA KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Yeşilyurt ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında işletme çalışması kapsamında Yaka, Dilek, Mahmutlu, Samanköy, Çarmuzu, Hoca Ahmet Yesevi, Melekbaba, Kaynarca, Şahnahan, Bindal, Karahan, Özal, Çayırköy ve Kuyulu mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

BATTALGAZİ'DE KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Battalgazi ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında işletme çalışması kapsamında Hatunsuyu, Alişar, Kemerköprü ve İskender mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Yetkililer, çalışmaların planlanan süreden önce tamamlanması halinde enerji verilebileceğini belirtirken, elektrikle çalışan cihazların korunması ve günlük planlamaların buna göre yapılması konusunda vatandaşları uyardı.

Muhabir: MEHMET TEVFİK CİBİCELİ