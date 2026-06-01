Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan günlük hava tahmin raporuna göre, Malatya genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Ancak gün içerisinde özellikle ilin kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Yağışlarla birlikte bazı noktalarda dolu yağışının da görülebileceğini belirtilirken vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istendi.

BÖLGE GENELİNDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji verilerine göre bölge genelinde parçalı bulutlu hava etkisini sürdürürken, Tunceli çevreleri ile Malatya ve Bingöl'ün kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Yağışların kısa süreli ancak yer yer kuvvetli olabileceği değerlendiriliyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklıklarının bölgede mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Gün içerisinde sıcaklıklarda önemli bir değişiklik öngörülmezken, bunaltıcı bir hava şartının oluşmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR ÖĞLEDEN SONRA KUVVETLENECEK

Rüzgarın gün boyunca güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi. Öğleden sonra ise yer yer kuvvetli rüzgarların etkili olabileceği belirtilirken, özellikle açık alanlarda bulunan vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Meteoroloji yetkilileri, ani sağanak, yıldırım, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı güncel hava durumu uyarılarının takip edilmesini öneriyor.

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Merkez: Parçalı bulutlu, 27 derece,

Akçadağ: Parçalı bulutlu, 26 derece,

Arapgir: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 22 derece,

Arguvan: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 24 derece,

Battalgazi: Parçalı bulutlu, 29 derece,

Darende: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 26 derece,

Doğanşehir: Parçalı bulutlu, 24 derece,

Doğanyol: Parçalı bulutlu, 27 derece,

Hekimhan: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 23 derece,

Kale: Parçalı bulutlu, 29 derece,

Kuluncak: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 22 derece,

Pütürge: Parçalı bulutlu, 26 derece,

Yazıhan: Parçalı bulutlu, 29 derece,

Yeşilyurt: Parçalı bulutlu, 28 derece.