1 Haziran 2026 Resmi Gazete kararları yürürlüğe girdi. Haftanın ve yeni ayın ilk gününde yayımlanan kararlar, özellikle eğitim dünyasını ve finans sektörünü yakından ilgilendiren düzenlemeleri beraberinde getirdi. Vatandaşlar ve ilgili sektör temsilcileri sabahın ilk saatlerinden itibaren "Bugün Resmi Gazete'de ne yayımlandı?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte Yürütme ve İdare bölümü ile İlân kısmında yer alan tüm detaylar...

1 HAZİRAN 2026 RESMİ GAZETE'DE ÖNE ÇIKAN KARARLAR

Bugün yayımlanan sayıda eğitim ve araştırma merkezlerine yönelik kritik yönetmelik değişiklikleri ile Merkez Bankası ilanları dikkat çekiyor.

ÜNİVERSİTELERDE YENİ DÖNEM VE YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLERİ

Çukurova Üniversitesi: Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yeniden düzenlenerek yürürlüğe girdi. Lisansüstü eğitim gören binlerce öğrenciyi ilgilendiren kurallar güncellendi.

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yeniden düzenlenerek yürürlüğe girdi. Lisansüstü eğitim gören binlerce öğrenciyi ilgilendiren kurallar güncellendi. Bingöl Üniversitesi: Üniversite-Sanayi İş Birliğini Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Üniversite-Sanayi İş Birliğini Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı. Haliç Üniversitesi: İslam Mimarisi ve Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği'nde stratejik değişiklikler yapıldı.

FİNANS VE İLAN BÖLÜMÜ MERKEZ BANKASI KARARI

T.C. Merkez Bankası: Banka tarafından belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin (DİBS) günlük değerleri Resmi Gazete'nin ilan bölümünde resmiyet kazandı. Yatırımcılar ve piyasa uzmanları için kritik veriler yayımlanmış oldu.

Banka tarafından belirlenen günlük değerleri Resmi Gazete'nin ilan bölümünde resmiyet kazandı. Yatırımcılar ve piyasa uzmanları için kritik veriler yayımlanmış oldu. Haberin ilan bölümünde ayrıca yargı ilanları ile artırma, eksiltme ve ihale ilanları da yer aldı.