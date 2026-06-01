Türkiye genelinde sismik hareketlilik sürerken vatandaşlar "Az önce deprem mi oldu?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Kandilli Rasathanesi'nin son verilerine göre Malatya'da sabah saatlerinde iki farklı noktada deprem kaydedildi.

Saat 08.53'te Doğanşehir ilçesine bağlı Fındıkköy Mahallesi merkezli meydana gelen depremin büyüklüğü 1.9 olarak ölçülürken, yerin 7.7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Günün bir diğer Malatya depremi ise saat 04.00'te merkez üssü Uluköy olan bölgede kaydedildi. Bu depremin büyüklüğü 2.2, derinliği ise 7.5 kilometre olarak açıklandı.

Kısa süreli meydana gelen sarsıntılar herhangi bir olumsuzluğa neden olmazken, vatandaşlar gece boyunca Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşanan depremleri de yakından takip etti.

1 HAZİRAN 2026 GÜNCEL DEPREM LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi verilerinden derlenen son depremler listesi şu şekilde:

MALATYA (Fındıkköy - Doğanşehir): Saat 08:53 | Şiddet: 1.9 | Derinlik: 7.7 km

MALATYA (Uluköy): Saat 04:00 | Şiddet: 2.2 | Derinlik: 7.5 km

MANİSA (Hiroğlu - Gölmarmara): Saat 09:10 | Şiddet: 1.6 | Derinlik: 7.7 km

AĞRI (Kucak - Patnos): Saat 08:35 | Şiddet: 2.5 | Derinlik: 8.8 km

KÜTAHYA (Güney - Simav): Saat 07:54 | Şiddet: 1.0 | Derinlik: 17.2 km

EGE DENİZİ: Saat 07:23 | Şiddet: 1.6 | Derinlik: 21.0 km

MUĞLA (Portakallık - Ula): Saat 07:14 | Şiddet: 0.9 | Derinlik: 9.0 km

MANİSA (İsaca - Akhisar): Saat 07:11 | Şiddet: 1.8 | Derinlik: 11.9 km

ERZURUM (Pusudere - Pasinler): Saat 07:07 | Şiddet: 2.2 | Derinlik: 13.9 km

KAHRAMANMARAŞ (Atmalıkasanlı - Elbistan): Saat 06:59 | Şiddet: 1.4 | Derinlik: 19.5 km

EGE DENİZİ (Bademli Açıkları - Çanakkale): Saat 06:27 | Şiddet: 2.4 | Derinlik: 6.4 km

YUNANİSTAN: Saat 06:25 | Şiddet: 2.7 | Derinlik: 16.7 km

GİRİT ADASI (Akdeniz): Saat 05:40 | Şiddet: 2.3 | Derinlik: 5.0 km

ERZURUM (Küçüktüy - Pasinler): Saat 05:35 | Şiddet: 3.2 | Derinlik: 8.1 km

ELAZIĞ (Ilıncak - Sivrice): Saat 04:55 | Şiddet: 1.1 | Derinlik: 12.5 km

KAHRAMANMARAŞ (Çamlıca): Saat 04:52 | Şiddet: 1.3 | Derinlik: 8.2 km

BURSA (Büyükkumla - Gemlik): Saat 04:40 | Şiddet: 1.3 | Derinlik: 9.5 km

BALIKESİR (Bayat): Saat 04:34 | Şiddet: 1.9 | Derinlik: 13.3 km

KÜTAHYA (Katrandağı - Emet): Saat 04:21 | Şiddet: 1.0 | Derinlik: 5.4 km

EGE DENİZİ (Kuşadası Körfezi): Saat 03:57 | Şiddet: 1.3 | Derinlik: 7.4 km

MANİSA (Hiroğlu - Gölmarmara): Saat 03:33 | Şiddet: 1.8 | Derinlik: 5.5 km

KAHRAMANMARAŞ (Beştepe - Elbistan): Saat 03:28 | Şiddet: 1.1 | Derinlik: 11.6 km

EGE DENİZİ: Saat 03:19 | Şiddet: 2.4 | Derinlik: 10.9 km

ERZURUM (Küçüktüy - Pasinler): Saat 03:07 | Şiddet: 2.4 | Derinlik: 5.8 km

MALATYA (Gövdeli - Doğanşehir): Saat 02:52 | Şiddet: 1.2 | Derinlik: 17.7 km

ANKARA (Hırkatepe - Beypazarı): Saat 02:04 | Şiddet: 2.1 | Derinlik: 6.5 km

ADANA (Düzağaç - Kozan): Saat 01:25 | Şiddet: 1.1 | Derinlik: 11.4 km

ADANA (Akoluk - Feke): Saat 01:03 | Şiddet: 1.6 | Derinlik: 7.8 km

TOKAT (Çerköy - Niksar): Saat 00:26 | Şiddet: 1.5 | Derinlik: 5.0 km

Malatya ve çevresinde gün içerisinde kaydedilen sarsıntılar, bölgenin aktif fay sistemleri üzerinde yer alması nedeniyle yakından takip ediliyor. Uzmanlar, depremle ilgili bilgi edinmek isteyen vatandaşların yalnızca Kandilli Rasathanesi ve AFAD gibi resmi kurumların açıklamalarını dikkate almaları gerektiğini belirtiyor.