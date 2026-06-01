Malatya’da haftanın ilk gününde acil ilaç temini yapmak veya sağlık ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, şehirdeki nöbetçi eczaneleri sorgulamaya başladı. 1 Haziran 2026 Pazartesi günü boyunca ve gece saatlerinde hizmet verecek olan Malatya merkez ve ilçelerindeki güncel nöbetçi eczane listesini, kolayca ulaşabilmeniz için adres ve telefon bilgileriyle birlikte derledik.

Malatya'da 1 Haziran'da planlı elektrik kesintisi! İşte mahalle mahalle kesinti listesi
İşte 24 saat boyunca açık olacak Malatya nöbetçi eczaneleri:

MALATYA MERKEZ NÖBETÇİ ECZANELERİ

Sağlık hizmetlerinin aksamaması adına Malatya Merkez'de farklı mahalle ve caddelerde konumlanan nöbetçi eczanelerin listesi şu şekildedir:

  • İBNİ SİNA ECZANESİ
    • Adres: Sivas Cad. Battalgazi Belediyesi Karşısı No:75D
    • Telefon: 0422 324 69 74
    • Hizmet Süresi: 24 Saat Açık
  • BEGÜM ECZANESİ
    • Adres: Polis Evi Karşısı, Sıtmapınarı
    • Telefon: 0422 321 13 60
    • Hizmet Süresi: 24 Saat Açık
  • TARIK ECZANESİ
    • Adres: Özalper Mah. Özalper Sağlık Ocağı Karşısı
    • Telefon: 0422 211 90 04
    • Hizmet Süresi: 24 Saat Açık
  • TOLGA ECZANESİ
    • Adres: Tecde Mah. İsmet Paşa Cad. No:226/C Tecde
    • Telefon: 0422 351 19 18
    • Hizmet Süresi: 24 Saat Açık

ESKİ MALATYA NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ

Eski Malatya bölgesinde ikamet eden veya bu bölgeye yakın olan vatandaşlar için 1 Haziran günü hizmet verecek açık eczane bilgisi:

  • BETÜL ECZANESİ
    • Adres: Alacakapı Mah. Kırkgöz Caddesi Hasırcılar Yolu, Opet Devamı
    • Telefon: 0534 342 84 44
    • Hizmet Süresi: 24 Saat Açık

Nöbetçi eczanelere gitmeden önce, özellikle yoğunluk durumunu öğrenmek veya ilaç kontrolü yaptırmak için yukarıda yer alan telefon numaralarından eczanelerle doğrudan iletişime geçebilirsiniz

Muhabir: Tahir Özçelik