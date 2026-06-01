Malatya’da haftanın ilk gününde acil ilaç temini yapmak veya sağlık ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, şehirdeki nöbetçi eczaneleri sorgulamaya başladı. 1 Haziran 2026 Pazartesi günü boyunca ve gece saatlerinde hizmet verecek olan Malatya merkez ve ilçelerindeki güncel nöbetçi eczane listesini, kolayca ulaşabilmeniz için adres ve telefon bilgileriyle birlikte derledik.

İşte 24 saat boyunca açık olacak Malatya nöbetçi eczaneleri:

MALATYA MERKEZ NÖBETÇİ ECZANELERİ

Sağlık hizmetlerinin aksamaması adına Malatya Merkez'de farklı mahalle ve caddelerde konumlanan nöbetçi eczanelerin listesi şu şekildedir:

İBNİ SİNA ECZANESİ Adres: Sivas Cad. Battalgazi Belediyesi Karşısı No:75D Telefon: 0422 324 69 74 Hizmet Süresi: 24 Saat Açık

BEGÜM ECZANESİ Adres: Polis Evi Karşısı, Sıtmapınarı Telefon: 0422 321 13 60 Hizmet Süresi: 24 Saat Açık

TARIK ECZANESİ Adres: Özalper Mah. Özalper Sağlık Ocağı Karşısı Telefon: 0422 211 90 04 Hizmet Süresi: 24 Saat Açık

TOLGA ECZANESİ Adres: Tecde Mah. İsmet Paşa Cad. No:226/C Tecde Telefon: 0422 351 19 18 Hizmet Süresi: 24 Saat Açık



ESKİ MALATYA NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ

Eski Malatya bölgesinde ikamet eden veya bu bölgeye yakın olan vatandaşlar için 1 Haziran günü hizmet verecek açık eczane bilgisi:

BETÜL ECZANESİ Adres: Alacakapı Mah. Kırkgöz Caddesi Hasırcılar Yolu, Opet Devamı Telefon: 0534 342 84 44 Hizmet Süresi: 24 Saat Açık



Nöbetçi eczanelere gitmeden önce, özellikle yoğunluk durumunu öğrenmek veya ilaç kontrolü yaptırmak için yukarıda yer alan telefon numaralarından eczanelerle doğrudan iletişime geçebilirsiniz