Depremin izlerini silmek amacıyla adeta dev bir şantiyeye dönüşen Malatya’da, şehir merkeziyle birlikte kırsal mahallelerde de hummalı bir çalışma yürütülüyor. Hak sahiplerinin sabırsızlıkla beklediği anahtar teslim süreçleri mayıs ayı içerisinde büyük bir hız kazanırken, mülk sahipleri için sağlanan finansal destek paketleri de güncellendi. Vatandaşların sıklıkla araştırdığı "Malatya yerinde dönüşüm hibe ve kredi desteği ne kadar?" ve "Yeşilyurt İkizce konutları ne zaman teslim edilecek?" soruları sahadaki yeni verilerle yanıt buldu. Şehir merkezindeki Tarihi Çarşı Projesi yükselmeye devam ederken, belediyelerin bütçelerine yapılan takviyeler inşaatların kesintisiz sürmesini sağladı.

MALATYA REZERV ALAN KONUTLARI NE ZAMAN TESLİM EDİLDİ?

Kalıcı konutların hak sahiplerine ulaştırılması amacıyla yürütülen teslim takvimi mayıs ayı itibarıyla büyük bir ivme yakaladı. Rezerv alan çalışmaları kapsamında Battalgazi Uçbağlar Mahallesi 37. Bölge'de yapımı biten 749 konut, 16 dükkan ve 1 fırın için anahtar teslim süreci 18 Mayıs 2026 itibarıyla resmen başladı. TOKİ tarafından Yeşilyurt İkizce 2. Bölge 6. Etap'ta inşa edilen 623 sosyal konutun fiziki yapımı da tamamlanarak nisan ve mayıs ayları içinde hak sahiplerine ulaştırıldı. Kırsal dönüşüm projesi doğrultusunda tamamlanan 338 adet köy evi ise 22 Mayıs 2026 Cuma gününden itibaren yeni sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

MALATYA'DA YENİ ONAYLANAN REZERV ALANLARI NERELERİ KAPSIYOR?

Kentin tarihi, kültürel ve yerel mimari yapısını koruyarak geleceğe taşımayı amaçlayan "Kadim Mahalleler" projesinde mayıs ayı başında kritik bir onay çıktı. Yeşilyurt bölgesinde yer alan Çırmıktı, Gündüzbey, Barguzu, Banazı ve Kileyik mahalleleri Merkez 64, 65, 66, 67 ve 68 nolu alanlar adı altında rezerv yapı alanı ilan edildi. Bu kadim mahallelerin kültürel kimliği bozulmadan yerinde inşa edilecek olan 419 konut ve 174 ticari alan olmak üzere toplam 593 bağımsız bölüm için uygulama süreci resmen başlatıldı.

MALATYA YERİNDE DÖNÜŞÜM HİBE VE KREDİ DESTEĞİ KAÇ TL OLDU?

Kendi yapılarını yerinde dönüştürmek isteyen mülk sahiplerine sunulan devlet destekleri dev bir finansal büyüklüğe ulaştı. Malatya genelinde vatandaşlara sağlanan hibe ve kredi finansman paketlerinin toplam hacmi 8 milyar lira barajını aştı. Dönüşüm ve altyapı çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak amacıyla Yeşilyurt Belediyesi’nin 2026 yılı bütçesine de 2 milyar 141 milyon liralık ek bütçe takviyesi yapıldı.

MALATYA ÇARŞI PROJESİ VE ŞEHİR MERKEZİNDE SON DURUM NE?

Depremin ardından adeta merkezin kalbi konumuna gelen tarihi çarşı bölgesindeki ticari dönüşüm etabında binalar hızla yükseliyor. Binlerce dükkan, ofis ve konutun yer alacağı dev proje bloklarında inşaat çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi verilerine göre, kentsel dönüşümün ana taşıyıcısı olan merkez projelerinin tamamlanma aşamasına gelmesiyle birlikte, 2026 yılı kent genelinde "peyzaj ve çevre düzenleme yılı" olarak ilan edildi.

BÖLGE BÖLGE MALATYA GÜNCEL KONUT TESLİM TABLOSU

Afet konutları projesi kapsamında Malatya genelinde inşaatı biten ve teslim aşamasına gelen bağımsız bölümlerin güncel listesi şu şekilde sıralandı:

Proje ve Bölge Adı Bağımsız Bölüm Detayları Mevcut Durum / Teslim Tarihi Battalgazi Uçbağlar (37. Bölge) 749 Konut, 16 Dükkan, 1 Fırın 18 Mayıs 2026 itibarıyla anahtar teslimleri başladı Yeşilyurt İkizce (6. Etap) 623 Sosyal Konut Nisan-Mayıs dönemi içerisinde hak sahiplerine ulaştı Kırsal Dönüşüm Köy Evleri 338 Adet Kırsal Konut 22 Mayıs 2026 Cuma gününden itibaren teslim ediliyor Yeşilyurt Kadim Mahalleler 419 Konut, 174 Ticari (593 Toplam) Yeni rezerv alan ilanıyla yerinde dönüşüm süreci başladı