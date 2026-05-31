Malatya'da hafta sonu ibadet planını netleştirmek isteyen hemşehirlerimiz için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın güncel verilerini derledik. Öte yandan, Müslümanların günlük yaşamda sıkça cevabını aradığı "Sol elle yemek yemekte bir sakınca var mıdır?" sorusu da haberimizde. İşte 31 Mayıs Pazar Malatya ezan saatleri ve yeme içme adabına dair tüm detaylar...

31 MAYIS PAZAR MALATYA EZAN VAKİTLERİ (GÜNCEL LİSTE)

Malatya'da bugün ibadetlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar için güncel ezan saatleri şu şekildedir:

İmsak: 03:12

03:12 Güneş: 04:58

04:58 Öğle: 12:31

12:31 İkindi: 16:24

16:24 Akşam: 19:51

19:51 Yatsı: 21:29

SOL ELLE YEMEK YEMEK CAİZ MİDİR? HZ. PEYGAMBER'İN (SAV) TAVSİYESİ

Yeme-içmeyle ilgili genel ilkeleri belirleyen Hz. Peygamber (sav), sol elle yeme-içmeyi hoş karşılamamıştır. Nitekim o, bu konu üzerinde önemle durmuş; şeytanların sol elle yiyip içtiklerini haber vererek ümmetini uyarmış ve çocuklara sağ elle yemek yemeyi öğretmiştir (Buhârî, Etʽime, 2 [5376]; Müslim, Eşribe, 105-109 [2020-2022]).

Hz. Peygamber’in (sav) sağ elle yeme ve içme konusundaki tavsiye ve irşadlarına uymak her Müslüman’ın vazifesidir. Bu nedenle anne ve babaların çocuklarına diğer yemek âdâbıyla birlikte sağ elle yeme ve içmeyi de öğretmeleri gerekir.

HANGİ DURUMLARDA SOL ELLE YENİLEBİLİR?

Dinimiz kolaylık dinidir. Fizikî bir engel, hastalık veya sakatlık sebebiyle sağ eliyle yiyemeyen kimselerin sol elle yeme içmesinde ise dini açıdan hiçbir sakınca yoktur (Şevkânî, Neylü’l-evtâr, 8/183).