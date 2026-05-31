Hafta sonu sağlık ihtiyaçlarını karşılamak veya acil ilaç temin etmek isteyen Malatyalılar için 31 Mayıs 2026 Pazar günü nöbetçi olan eczanelerin listesi Malatya Eczacı Odası tarafından yayınlandı.

Vatandaşların mağdur olmaması adına Battalgazi, Yeşilyurt ve Eski Malatya bölgelerinde 24 saat kesintisiz hizmet verecek eczanelerin adres ve telefon bilgilerini sizler için derledik. İşte pazar günü açık olan o eczaneler:

BATTALGAZİ BÖLGESİ NÖBETÇİ ECZANELER

AYDIN ECZANESİ Adres: Hastane Cad. Müjde Hastanesi Karşısı No:11 / Battalgazi Telefon: 0544 322 04 44 Hizmet Süresi: 24 Saat Açık

NEZİH ECZANESİ Adres: Sıtmapınarı Gözde Hastanesi Acil Karşısı / Battalgazi Telefon: 0422 321 44 93 Hizmet Süresi: 24 Saat Açık



YEŞİLYURT BÖLGESİ NÖBETÇİ ECZANELER

HACETTEPE ECZANESİ Adres: Samanlı Mh. Hasanbey Cd. Gazi Lisesi Karşısı No:289/A / Çilesiz - Yeşilyurt Telefon: 0422 211 41 18 Hizmet Süresi: 24 Saat Açık

REYHAN ECZANESİ Adres: M. Fatih Mah. Namık Kemal Cd. No:51/B Yeni Adliye Binası Öncesi / Yeşilyurt Telefon: 0545 336 77 36 Hizmet Süresi: 24 Saat Açık



ESKİ MALATYA BÖLGESİ NÖBETÇİ ECZANE

MENENGİÇ ECZANESİ Adres: Meydanbaşı Mah. Osman Ateş Cad. No:85 Menengiç Eczanesi / Battalgazi - Eski Malatya Telefon: 0422 999 10 23 Hizmet Süresi: 24 Saat Açık



Nöbetçi eczanelere gitmeden önce telefonla iletişime geçerek ilaç stok durumunu kontrol etmeniz, acil durumlar için zaman kazanmanızı sağlayacaktır.