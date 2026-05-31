TÜRKSAT'ın teknik altyapısıyla desteklenen model, ses ve yüz tanıma özellikleriyle donatıldı. Cihazlardaki GPS verileri kural ihlallerini anında tespit edecek. 2025 faaliyet raporunda 3 bin kişi olan eş zamanlı takip kapasitesi, yeni sunucularla birlikte 150 kat oranında artırılarak devasa bir seviyeye ulaştırıldı.

Malatya polisinin omuzlarındaki yük kalkıyor

Yargı süreçlerinde yılların alışkanlığı olan fiziki yoklama yöntemleri, teknolojik ilerlemeler karşısında değişime uğruyor. Adalet Bakanlığı, denetimli serbestlik uygulamalarında çığır açacak Biyometrik İmza Yöntemi ile Takip Sistemi Projesi'ni (BİOSİS) devreye alıyor. Malatya'daki polis merkezlerinde rutin olarak yapılan ıslak imza işlemleri, bu projeyle beraber tamamen dijitalleşerek sanal ortama taşınıyor. Memurların kıymetli zamanını alan prosedürlerin azalması, Malatya emniyetine operasyonel anlamda ciddi bir hız kazandıracak. Yetkililer, dijital sistemin denetim ağını çok daha sağlam ve hızlı hale getireceğinin altını çiziyor. Geleneksel bürokratik engeller bu sistem sayesinde tamamen ortadan kalkıyor.

Biyometrik duvarlar ve GPS uyduları devrede

Malatya'da sisteme dahil edilecek kişilerin takibi, hata payını sıfıra indiren mobil teknolojilerle yürütülecek. Yükümlüler, kendilerine atanan mobil cihazlar üzerinden merkezle iletişime geçecek. Sistemin en kritik özelliği olan biyometrik kimlik doğrulama; kişinin sesini, yüz yapısını ve parmak izini aynı anda analiz edecek. Buna ek olarak GPS destekli uydular kişinin Malatya içindeki hareketlerini adım adım işleyecek. Beklenmeyen bir hareket tespit edildiğinde ya da yoklama kaçırıldığında, merkezdeki ekranlara anında kırmızı uyarı düşecek. Uydudan sağlanan bu anlık takip verileri sayesinde emniyet birimlerinin olaya reaksiyon gösterme süresi saniyelere inecek.

450 bin kişi aynı anda izlenebilecek

Elektronik gözetim altyapısının geçmişteki yetersizlikleri, ihaleye çıkan bu projeyle birlikte tamamen son buluyor. 2025 yılına ait kurum raporlarında, mevcut elektronik kelepçe ağının yalnızca 3 bin kişiye yetebildiği açıklanmıştı. TÜRKSAT'ın müdahil olduğu yeni teknolojik yapılanma, mevcut kapasiteyi tam 150 kat yukarıya çekiyor. Projenin hayata geçmesiyle beraber ülke genelinde 450 bin yükümlü aynı dijital havuzda izlenebilir hale gelecek. Malatya adli makamlarının denetim gücünü artıracak olan bu sistem, sahada görev yapan personelin sayısında da tasarrufa gidilmesini sağlayacak. Geleceğin ceza infaz teknolojisi olan BİOSİS, modern hukukun gerekliliklerini fazlasıyla karşılıyor.